https://ria.ru/20230608/aktsiya-1876930299.html
Акция "СВОими руками" стартовала в Липецкой области
Акция "СВОими руками" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 08.06.2023
Акция "СВОими руками" стартовала в Липецкой области
Акция "СВОими руками" стартовала в Липецкой области; ее участники плетут маскировочные сети для военных, находящихся в зоне СВО, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:15
2023-06-08T13:15
2023-06-08T13:15
липецкая область
сво
спецоперация
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Акция "СВОими руками" стартовала в Липецкой области; ее участники плетут маскировочные сети для военных, находящихся в зоне СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что площадкой для плетения сетей стала одна из центральных библиотек Липецка. На мастер-класс пришли молодежь, люди среднего возраста и пенсионеры. Участников мероприятия познакомили с плетением общественники из местных организаций "Швейрембат" и "Никто, кроме нас Z".По словам Артамонова, вместе с маскировочными сетями на фронт отправляются слова поддержки для солдат, которые участники акции пишут на ленточках и лоскутках, вплетенных в сети."Поддержка защитников спецоперации стала мощным общероссийским движением, к которому присоединяются люди разных возрастов, профессий и социального статуса. И оно все более и более набирает силу. Это и есть патриотизм, когда люди объединяют усилия ради общей цели страны", – считает Артамонов.Он отметил, что первый день акции "СВОими руками" показал большой интерес со стороны горожан. Организаторы не ожидали такого количества добровольцев, поэтому в ближайшее время во всех крупных библиотеках Липецка появятся деревянные рамы, будет подготовлена основа под сети и материал для плетения.
https://ria.ru/20230606/podrazdelenie-1876523895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, спецоперация, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, СВО, Спецоперация, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Акция "СВОими руками" стартовала в Липецкой области; ее участники плетут маскировочные сети для военных, находящихся в зоне СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что площадкой для плетения сетей стала одна из центральных библиотек Липецка
. На мастер-класс пришли молодежь, люди среднего возраста и пенсионеры. Участников мероприятия познакомили с плетением общественники из местных организаций "Швейрембат" и "Никто, кроме нас Z".
По словам Артамонова, вместе с маскировочными сетями на фронт отправляются слова поддержки для солдат, которые участники акции пишут на ленточках и лоскутках, вплетенных в сети.
«
"Поддержка защитников спецоперации стала мощным общероссийским движением, к которому присоединяются люди разных возрастов, профессий и социального статуса. И оно все более и более набирает силу. Это и есть патриотизм, когда люди объединяют усилия ради общей цели страны", – считает Артамонов.
Он отметил, что первый день акции "СВОими руками" показал большой интерес со стороны горожан. Организаторы не ожидали такого количества добровольцев, поэтому в ближайшее время во всех крупных библиотеках Липецка появятся деревянные рамы, будет подготовлена основа под сети и материал для плетения.
В Липецкой области создадут еще одно подразделение для участия в СВО