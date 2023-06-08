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В США рассмотрят законопроект о передаче Украине активов России
В США рассмотрят законопроект о передаче Украине активов России - РИА Новости, 08.06.2023
В США рассмотрят законопроект о передаче Украине активов России
Двухпартийная группа сенаторов США в четверг внесла на рассмотрение законопроект, расширяющий полномочия министерства юстиции в сфере изъятия российских активов РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:12
2023-06-08T22:12
2023-06-08T22:12
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США в четверг внесла на рассмотрение законопроект, расширяющий полномочия министерства юстиции в сфере изъятия российских активов в интересах Украины, текст документа опубликовал один из его авторов - сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин. Законопроект получил название "Закон о передаче незаконных активов Украине", его соавторами, помимо Манчина, выступили конгрессмены Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина), Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут) и Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты). "Данный двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине", - заявил по этому поводу Манчин. Он отметил, что твердо намерен добиться одобрения данного законопроекта на законодательством уровне в этой "критически важное для Украины время". Проект закона расширяет существующие полномочия минюста в части мер в отношении конфискованных российских активов. Помимо этого, документ налагает обязательство на глав минюста, минфина и госсекретаря США изложить планы касательно применения данных полномочий, а также раз в полгода отчитываться перед конгрессом по данному вопросу.
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в мире, украина, сша, россия, линдси грэм, ричард блюменталь, конгресс сша, санкции в отношении россии, экономика
В мире, Украина, США, Россия, Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Конгресс США, Санкции в отношении России, Экономика
В США рассмотрят законопроект о передаче Украине активов России
В конгресс США внесли законопроект о передаче конфискованных активов России Украине
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США в четверг внесла на рассмотрение законопроект, расширяющий полномочия министерства юстиции в сфере изъятия российских активов в интересах Украины, текст документа опубликовал один из его авторов - сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин.
Законопроект получил название "Закон о передаче незаконных активов Украине", его соавторами, помимо Манчина, выступили конгрессмены Линдси Грэм
(республиканец, Южная Каролина
), Ричард Блюменталь
(демократ, Коннектикут
) и Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты
).
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"Данный двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине", - заявил по этому поводу Манчин.
Он отметил, что твердо намерен добиться одобрения данного законопроекта на законодательством уровне в этой "критически важное для Украины время".
Проект закона расширяет существующие полномочия минюста в части мер в отношении конфискованных российских активов. Помимо этого, документ налагает обязательство на глав минюста, минфина и госсекретаря США изложить планы касательно применения данных полномочий, а также раз в полгода отчитываться перед конгрессом по данному вопросу.
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