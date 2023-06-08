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В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream
В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream - РИА Новости, 08.06.2023
В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream
Объем заблокированных в России активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream составил 229,1 миллиарда рублей, следует из отчетов Euroclear и Deutsche РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:07
2023-06-08T15:07
2023-06-08T15:07
экономика
россия
швейцария
euroclear
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Объем заблокированных в России активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream составил 229,1 миллиарда рублей, следует из отчетов Euroclear и Deutsche Börse Group (куда входит депозитарий Clearstream) за 2022 год. В отчете Euroclear уточняется, что по состоянию на конец 2022 года на счетах типа "С" компании оказалось 188,5 миллиарда рублей, на счетах типа "И" - 28,9 миллиарда соответственно. У Clearstream в свою очередь на счетах в НРД находилась значительно меньшая сумма - лишь 134 миллиона евро (порядка 11,7 миллиарда рублей по курсу на 8 июня), которые были полностью списаны по итогам 2022 года. Таким образом общая сумма заблокированных в России активов европейских депозитариев составила 229,1 миллиарда рублей, что составляет примерно 2,63 миллиарда евро по курсу на 8 июня. Ранее, в январе, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что по состоянию на 30 ноября 2022 года объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 триллиона рублей. Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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экономика, россия, швейцария, euroclear, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Швейцария, Euroclear, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream
В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream на 229,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Объем заблокированных в России активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream составил 229,1 миллиарда рублей, следует из отчетов Euroclear и Deutsche Börse Group (куда входит депозитарий Clearstream) за 2022 год.
В отчете Euroclear уточняется, что по состоянию на конец 2022 года на счетах типа "С" компании оказалось 188,5 миллиарда рублей, на счетах типа "И" - 28,9 миллиарда соответственно. У Clearstream в свою очередь на счетах в НРД находилась значительно меньшая сумма - лишь 134 миллиона евро (порядка 11,7 миллиарда рублей по курсу на 8 июня), которые были полностью списаны по итогам 2022 года.
Таким образом общая сумма заблокированных в России активов европейских депозитариев составила 229,1 миллиарда рублей, что составляет примерно 2,63 миллиарда евро по курсу на 8 июня.
Ранее, в январе, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что по состоянию на 30 ноября 2022 года объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 триллиона рублей.
Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД)
в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария
. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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