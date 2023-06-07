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Не стало бразильской певицы Аструд Жилберту
Не стало бразильской певицы Аструд Жилберту - РИА Новости, 07.06.2023
Не стало бразильской певицы Аструд Жилберту
Обладательница премии "Грэмми", эстрадная певица Аструд Жилберту умерла в Бразилии в возрасте 83 лет, сообщает The Guardian. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T00:23
2023-06-07T00:23
2023-06-07T00:23
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Обладательница премии "Грэмми", эстрадная певица Аструд Жилберту умерла в Бразилии в возрасте 83 лет, сообщает The Guardian.Причина смерти артистки пока не названа.Как отметил представитель Жилберту Пол Риччи, исполнительница внесла огромный вклад в музыку Бразилии. "Она была важной частью всей бразильской музыки во всем мире. Своей энергией она изменила многие жизни", – рассказал представитель исполнительницы Пол Риччи.Американо-бразильская певица Аструд Жилберту обрела всемирную известность после выхода композиции The Girl from Ipanema. Песня стала хитом в 1964 году. За нее артистка получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая запись".За свою музыкальную карьеру Жилберту выпустила 16 альбомов, последний из которых Jungle вышел в 2002 году. В 2008-м она удостоилась "Латинской Грэмми" за прижизненные достижения. Аструд Жилберту также включена в "Международный Зал славы латиноамериканской музыки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, новости шоу-бизнеса, музыка, знаменитости
Шоубиз, Бразилия, Новости шоу-бизнеса, Музыка, Знаменитости
Не стало бразильской певицы Аструд Жилберту
В возрасте 83 лет умерла обладательница премии "Грэмми" Аструд Жилберту
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости.
Обладательница премии "Грэмми", эстрадная певица Аструд Жилберту умерла в Бразилии в возрасте 83 лет, сообщает
The Guardian.
Причина смерти артистки пока не названа.
Как отметил представитель Жилберту Пол Риччи, исполнительница внесла огромный вклад в музыку Бразилии.
«
"Она была важной частью всей бразильской музыки во всем мире. Своей энергией она изменила многие жизни", – рассказал представитель исполнительницы Пол Риччи.
Американо-бразильская певица Аструд Жилберту обрела всемирную известность после выхода композиции The Girl from Ipanema. Песня стала хитом в 1964 году. За нее артистка получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая запись".
За свою музыкальную карьеру Жилберту выпустила 16 альбомов, последний из которых Jungle вышел в 2002 году.
В 2008-м она удостоилась "Латинской Грэмми" за прижизненные достижения.
Аструд Жилберту также включена в "Международный Зал славы латиноамериканской музыки".