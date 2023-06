https://ria.ru/20230607/zhilbertu-1876569802.html

Не стало бразильской певицы Аструд Жилберту

Не стало бразильской певицы Аструд Жилберту - РИА Новости, 07.06.2023

Не стало бразильской певицы Аструд Жилберту

Обладательница премии "Грэмми", эстрадная певица Аструд Жилберту умерла в Бразилии в возрасте 83 лет, сообщает The Guardian. РИА Новости, 07.06.2023

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Обладательница премии "Грэмми", эстрадная певица Аструд Жилберту умерла в Бразилии в возрасте 83 лет, сообщает The Guardian.Причина смерти артистки пока не названа.Как отметил представитель Жилберту Пол Риччи, исполнительница внесла огромный вклад в музыку Бразилии. "Она была важной частью всей бразильской музыки во всем мире. Своей энергией она изменила многие жизни", – рассказал представитель исполнительницы Пол Риччи.Американо-бразильская певица Аструд Жилберту обрела всемирную известность после выхода композиции The Girl from Ipanema. Песня стала хитом в 1964 году. За нее артистка получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая запись".За свою музыкальную карьеру Жилберту выпустила 16 альбомов, последний из которых Jungle вышел в 2002 году. В 2008-м она удостоилась "Латинской Грэмми" за прижизненные достижения. Аструд Жилберту также включена в "Международный Зал славы латиноамериканской музыки".

