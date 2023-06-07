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В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 1800 домов - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 07.06.2023 (обновлено: 08:48 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876623991.html
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 1800 домов
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 1800 домов - РИА Новости, 07.06.2023
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 1800 домов
Более 1,8 тысячи домов затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:47
2023-06-07T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,8 тысячи домов затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "Интенсивность подтопления снижается. Но значительные разрушения дамбы, вода ещё будет поступать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится ещё в районе метра в течение ближайших 20 часов... По состоянию на утро, затоплено 1852 дома на правобережной Херсонщине. По состоянию на 6 утра, эвакуировано 1457 человек", - сказал Прокудин в видеообращении. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
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в мире, херсонская область , украина, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 1800 домов

Глава ОВА Прокудин: в подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило 1852 дома

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,8 тысячи домов затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«
"Интенсивность подтопления снижается. Но значительные разрушения дамбы, вода ещё будет поступать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится ещё в районе метра в течение ближайших 20 часов... По состоянию на утро, затоплено 1852 дома на правобережной Херсонщине. По состоянию на 6 утра, эвакуировано 1457 человек", - сказал Прокудин в видеообращении.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
На Украине заявили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС
08:26
Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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