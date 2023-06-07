https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876623991.html

В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 1800 домов

В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 1800 домов - РИА Новости, 07.06.2023

В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 1800 домов

Более 1,8 тысячи домов затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:47

2023-06-07T08:47

2023-06-07T08:48

специальная военная операция на украине

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каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,8 тысячи домов затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "Интенсивность подтопления снижается. Но значительные разрушения дамбы, вода ещё будет поступать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится ещё в районе метра в течение ближайших 20 часов... По состоянию на утро, затоплено 1852 дома на правобережной Херсонщине. По состоянию на 6 утра, эвакуировано 1457 человек", - сказал Прокудин в видеообращении. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230607/ges-1876622081.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , украина, каховская гэс, разрушение каховской гэс