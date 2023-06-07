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"Мобильные доктора" с начала года осмотрели 15 тысяч якутян в Арктике
"Мобильные доктора" с начала года осмотрели 15 тысяч якутян в Арктике - РИА Новости, 07.06.2023
"Мобильные доктора" с начала года осмотрели 15 тысяч якутян в Арктике
Выезды "мобильных докторов" в Арктику возобновятся в августе, с начала года ими осмотрено 15 тысяч человек, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:41
2023-06-07T10:41
2023-06-07T10:41
республика саха (якутия)
здоровье - общество
арктика
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Выезды "мобильных докторов" в Арктику возобновятся в августе, с начала года ими осмотрено 15 тысяч человек, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции в среду. Николаев рассказал, что бригады включают в себя узких специалистов, которых не хватает в Арктике, они ведут сбор анализов. По инициативе главы региона проект начал реализацию с февраля этого года и охватил все 13 арктических районов, 89 населённых пунктов Якутии. Шесть многопрофильных бригад включают кардиологов, неврологов, офтальмологов, врачей ультразвуковой диагностики, травматологов, эндокринологов, урологов и других специалистов. "За эти полгода охвачены все арктические районы, врачи осмотрели 15 тысяч человек, из которых около одной тысячи человек требуют дополнительного углубленного осмотра и лечения выявленных заболеваний. Все очень хвалят проект, просят сделать его постоянным. Мы так и планируем, во второй половине года, в августе, доктора поедут в арктические районы. Наша задача – максимальный охват медицинской помощью взрослого и детского населения и тех, кто кочует со стадами", – отметил глава республики.
https://ria.ru/20230401/mashina-1862342075.html
арктика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, арктика, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Здоровье - Общество, Арктика, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
"Мобильные доктора" с начала года осмотрели 15 тысяч якутян в Арктике
Глава Якутии Николаев: мобильные доктора в этом году осмотрели 15 тысяч человек в Арктике