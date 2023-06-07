https://ria.ru/20230607/turpotentsial-1876719819.html
Калужская область представит турпотенциал на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ
Калужская область представит турпотенциал на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ - РИА Новости, 07.06.2023
Калужская область представит турпотенциал на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ
Калужская область представит свой турпотенциал на российском туристическом форуме "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве: на региональном стенде гостям расскажут, что... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:06
2023-06-07T15:06
2023-06-07T15:06
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КАЛУГА, 7 июн – РИА Новости. Калужская область представит свой турпотенциал на российском туристическом форуме "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве: на региональном стенде гостям расскажут, что можно посмотреть в регионе и где вкусно поесть, сообщает областное правительство. Масштабный туристический форум и фестиваль "Путешествуй!" пройдет в Москве на ВДНХ с 8 по 11 июня. Гостей ждут презентации наиболее интересных форматов и направлений путешествий по регионам России и зарубежным странам. В программе мастер-классы по народным промыслам, выступления этнических коллективов, дегустации, ток-шоу и встречи с известными блогерами. "Все дни на выставке будет работать региональный стенд Калужской области, который выполнен в стиле "Калужская перевить". На стенде будут представлены туристические возможности региона, а сотрудники туристско-информационного центра "Калужский край" помогут спланировать путешествие и подскажут: что посмотреть, где отведать вкусные блюда в нашем регионе и многое другое", - сообщает областное правительство. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, квестах, культурной программе и посмотреть онлайн презентации калужских достопримечательностей. В стенд Калужской области будут интегрированы QR-коды на крупные туристические объекты региона, которые помогут изучить достопримечательности области и спланировать поездку прямо на месте. По словам заместителя министра культуры и туризма Калужской области Полины Коченковой, участие региона в форуме должно стать крупным событием для туристической отрасли. Замминистра отметила, что форум с каждым годом становится масштабнее, деловая программа, в которой примет участие делегация Калужской области, в этом году очень насыщенная и интересная. "А самое главное, что конечный потребитель – турист также является участником форума. Поэтому мы совместно с Агентством регионального развития разработали большой, красивый стенд, который, надеемся, привлечет внимание, тем более, выставка располагается недалеко от центральной аллеи ВДНХ, одного из самого посещаемого места нашей столицы", - подчеркнула Коченкова.
https://ria.ru/20230606/pmef-1876525459.html
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калужская область, москва, россия
Калужская область, Калужская область, Москва, Россия
Калужская область представит турпотенциал на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ
Калужская область представит свой турпотенциал на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ
КАЛУГА, 7 июн – РИА Новости. Калужская область представит свой турпотенциал на российском туристическом форуме "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве: на региональном стенде гостям расскажут, что можно посмотреть в регионе и где вкусно поесть, сообщает областное правительство.
Масштабный туристический форум и фестиваль "Путешествуй!" пройдет в Москве на ВДНХ с 8 по 11 июня. Гостей ждут презентации наиболее интересных форматов и направлений путешествий по регионам России
и зарубежным странам. В программе мастер-классы по народным промыслам, выступления этнических коллективов, дегустации, ток-шоу и встречи с известными блогерами.
Калужская область намерена принять участие в работе ПМЭФ
"Все дни на выставке будет работать региональный стенд Калужской области, который выполнен в стиле "Калужская перевить". На стенде будут представлены туристические возможности региона, а сотрудники туристско-информационного центра "Калужский край" помогут спланировать путешествие и подскажут: что посмотреть, где отведать вкусные блюда в нашем регионе и многое другое", - сообщает областное правительство. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, квестах, культурной программе и посмотреть онлайн презентации калужских достопримечательностей.
В стенд Калужской области будут интегрированы QR-коды на крупные туристические объекты региона, которые помогут изучить достопримечательности области и спланировать поездку прямо на месте.
По словам заместителя министра культуры и туризма Калужской области Полины Коченковой, участие региона в форуме должно стать крупным событием для туристической отрасли. Замминистра отметила, что форум с каждым годом становится масштабнее, деловая программа, в которой примет участие делегация Калужской области, в этом году очень насыщенная и интересная.
"А самое главное, что конечный потребитель – турист также является участником форума. Поэтому мы совместно с Агентством регионального развития разработали большой, красивый стенд, который, надеемся, привлечет внимание, тем более, выставка располагается недалеко от центральной аллеи ВДНХ, одного из самого посещаемого места нашей столицы", - подчеркнула Коченкова.
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