https://ria.ru/20230607/tsentr-1876223205.html

Космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева

Космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева - РИА Новости, 07.06.2023

Космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева

АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") – ведущее предприятие российской... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T01:06

2023-06-07T01:06

2023-06-07T01:06

справки

россия

гкнпц имени м. в. хруничева

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876224188_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_41511e06e9ed68d669e2abaabaecf8c5.jpg

АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") – ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли. Начало истории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева было положено 30 апреля 1916 года, когда был подписан контракт на строительство в деревне Фили (ныне район на западе Москвы) зданий "2-го автомобильного завода "Руссо-Балт". Земли под строительство завода в Филях были приобретены у вдовы промышленника, статского советника и известного благотворителя Павла Шелапутина. Изначально предполагалось, что новый завод начнет функционировать к лету 1917 года и будет выпускать автомобили "Руссо-Балт" серии С24/40. Но Февральская, а затем и Октябрьская революции производственные планы изменили: новый завод был сдан в 1919 году. В 1921 году завод "Руссо-Балт" был передан в Бронеуправление Рабоче-крестьянской Красной армии для ремонта бронетанковой техники и переименован в "Первый броне-танко-автомобильный завод". В 1922 году завод выпустил первые пять советских легковых автомобилей "Промбронь" (серии "Руссо-Балт").В 1923 году в истории завода начался авиастроительный этап. В начале 1923 года было принято решение о перепрофилировании завода – он был передан в концессию немецкой самолетостроительной фирме "Юнкерс" для организации производства цельнометаллических самолетов и моторов к ним. До 1925 года на заводе были изготовлены первые 50 самолетов Ю-20 и 100 самолетов Ю-21.В 1927 году договор концессии был расторгнут и в том же году на базе бывшего концессионного завода был образован авиационный завод № 7 (через несколько месяцев он получил № 22). В декабре 1941 года, после эвакуации завода № 22 в Казань, Государственный комитет обороны принял решение об организации на его площадях авиазавода № 23.До и в период Великой Отечественной войны (1941-1945) завод № 23 освоил опытное производство, серийный выпуск и ремонт отечественных самолетов, созданных конструкторскими бюро под руководством Андрея Туполева¸ Владимира Петлякова, Сергея Ильюшина и других советских разработчиков. В Филях изготовили свыше 19 типов самолетов различного назначения: от разведчика АНТ-3 и пикирующего бомбардировщика ПЕ-2 до "летающей крепости" – дальнего турбореактивного бомбардировщика ТУ-4.24 марта 1951 года на территории завода № 23 было организовано опытно-конструкторское бюро № 23 (ныне – КБ "Салют") под руководством ведущего конструктора стратегических реактивных бомбардировщиков Владимира Мясищева. Созданные ОКБ-23 бомбардировщики М-4 и 3М стали основой ПВО страны того времени. Завод № 23 выпустил 123 опытных и серийных самолета М-4 и 3М различных модификаций.В октябре 1960 года ОКБ-23 было перепрофилировано на разработку ракетно-космической техники и передано в качестве филиала №1 в ОКБ-52, возглавляемое генеральным конструктором Владимиром Челомеем. Производственной базой филиала № 1 стал завод № 23, в 1961 году переименованный в Машиностроительный завод имени М.В. Хруничева (ЗиХ). В середине 1950-х годов на заводе началась разработка сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков дальнего действия М-50 и М-52. В 1960-1961 годах завод серийно изготовлял вертолеты МИ-6 конструкции М.Л. Миля.В 1960-1980-е годы в его цехах было налажено серийное производство четырех поколений межконтинентальных баллистических ракет (МБР).ОКБ-52 и завод имени Хруничева разработали и наладили выпуск ракеты-носителя тяжелого класса УР-500, получившей в последствии название "Протон". РН "Протон" на долгие годы стала основой космической транспортной системы России. Было разработано и введено в эксплуатацию несколько ее модификаций.Наряду с разработкой и выпуском МБР и РН "Протон" филиал №1 и завод имени Хруничева внесли весомый вклад в развитие пилотируемой космонавтики. Начиная с середины 1960-х годов в цехах предприятия было изготовлено около 60 различных модулей (включая опытные образцы) орбитальных станций ("Алмаз", "Салют", "Мир"), тяжелых транспортных кораблей снабжения (ТКС), возвращаемых аппаратов.В условиях перехода страны к рыночной экономике и выхода предприятий на мировой рынок 7 июня 1993 года распоряжением президента РФ на базе завода ЗиХ и КБ "Салют" был образован Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева. Объединение двух ведущих предприятий имело важнейшее значение для сохранения и развития научно-технического потенциала, повышения эффективности работы космической отрасли в новых экономических условиях и повышения конкурентоспособности российских средств выведения и другой продукции на мировом космическом рынке.В дальнейшем, в рамках стратегии реформирования космической отрасли, Центр Хруничева был реорганизован в крупную интегрированную структуру по разработке и производству ракет-носителей тяжелого класса и другой ракетно-космической техники.Логическим продолжением работ по созданию орбитальных станций стало участие Центра Хруничева в строительстве модулей для Международной космической станции – "Заря", "Звезда", "Наука". В 2000-х годах в Центре Хруничева на базе МБР РС-18 создали первую в России конверсионную ракету-носитель "Рокот", а также разгонные блоки серии "Бриз". Была разработана и в апреле 2001 года введена в эксплуатацию модернизированная ракета-носитель "Протон-М". В те же годы Центр Хруничева разработал и изготовил космические системы на базе малых космических аппаратов (МКА) связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) нового поколения – первый российский аппарат ДЗЗ "Монитор-Э" и МКА связи серии "Экспресс-МД".Предприятие свыше 25 лет работает на мировом рынке пусковых услуг и участвует в масштабных космических проектах (МКС, Экзомарс), оказывает содействие другим странам в реализации их космических программ. Примером плодотворного сотрудничества стало создание национальной системы телевизионного вещания и фиксированной спутниковой связи "КазСат" для Республики Казахстан; создание кислородно-водородного разгонного блока 12КРБ для индийской ракеты GSLV и 1-й ступени для южнокорейской РН KSLV-1.В настоящее время предприятие отвечает за создание и ввод в эксплуатацию космических ракетных комплексов "Ангара" (космодром Плесецк) и "Амур" (Восточный), в составе которых будут применяться экологически чистые РН "Ангара" различной грузоподъемности. Ввод этих КРК в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос.В настоящее время в состав ГКНПЦ имени М.В. Хруничева входит ряд ключевых производителей компонентов и комплектующих РН "Протон" и "Ангара", расположенных в Москве и других городах России: Конструкторское бюро "Салют" (Москва), Ракетно-космический завод (Москва), Конструкторское бюро "Арматура" (Ковров, Владимирская область), Научно-исследовательский институт космических систем (Королев, Московская область), Завод медицинской техники и товаров народного потребления (Москва), Воронежский механический завод, ПО "Полет" (Омск), Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева (Королев, Московская область), Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) им. С. М. Кирова (Усть-Катав, Челябинская область). Генеральный директор АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" – Алексей Варочко.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, гкнпц имени м. в. хруничева, москва