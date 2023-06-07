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Охрана иконы "Троица" Рублева в храме Христа Спасителя остается усиленной - РИА Новости, 07.06.2023
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Религия
 
17:23 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/troitsa-1876774947.html
Охрана иконы "Троица" Рублева в храме Христа Спасителя остается усиленной
Охрана иконы "Троица" Рублева в храме Христа Спасителя остается усиленной - РИА Новости, 07.06.2023
Охрана иконы "Троица" Рублева в храме Христа Спасителя остается усиленной
Перед храмом Христа Спасителя, в котором выставлена для поклонения икона "Троица" Андрея Рублева, сохраняются усиленные меры безопасности, росгвардейцы... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:23
2023-06-07T17:23
религия
россия
сергий радонежский
русская православная церковь
третьяковская галерея
день святой троицы
религия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Перед храмом Христа Спасителя, в котором выставлена для поклонения икона "Троица" Андрея Рублева, сохраняются усиленные меры безопасности, росгвардейцы продолжают охранять икону в храме, а паломников необычно много для рабочих непраздничных дней, передает корреспондент РИА Новости.Перед храмом в настоящее время установлены металлические ограничители и металлодетекторы, а также дежурят сотрудники полиции. Прихожанам необходимо проходить через рамки дважды: перед проходом в храм, и сразу после.Очередь из паломников, желающих поклониться "Троице" Рублева, начинается внутри храма почти сразу же после входа. Желающих сделать это немало, однако она продвигается быстро. Икона все еще находится за веревочным ограждением, и верующие не прикладываются к стеклу витрины, в которой она выставлена: вместо этого они целуют небольшой список иконы, установленный перед нею. Православные добровольцы регулярно протирают его дезинфицирующим раствором, а также раздают листки с молитвой Святой Троице и карманные картонные иконки – репродукции рублевской с благословением от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кроме того, в храме присутствуют священнослужители, отвечающие на вопросы паломников об иконе.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Вечером накануне праздника Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона будет доступна для поклонения, затем, как сообщили в Минкультуры, ей предстоит реставрация. За иконой во время ее пребывания в храме наблюдают сотрудники Третьяковской галереи.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20230603/troitsa-1876007321.html
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россия, сергий радонежский, русская православная церковь, третьяковская галерея, день святой троицы, религия
Религия, Россия, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, День Святой Троицы, Религия
Охрана иконы "Троица" Рублева в храме Христа Спасителя остается усиленной

Охрана в храме Христа Спасителя, где выставлена икона "Троица" Рублева, остается усиленной

© РИА Новости / Рамиль СитдиковИкона "Троица" в храме Христа Спасителя
Икона Троица в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Перед храмом Христа Спасителя, в котором выставлена для поклонения икона "Троица" Андрея Рублева, сохраняются усиленные меры безопасности, росгвардейцы продолжают охранять икону в храме, а паломников необычно много для рабочих непраздничных дней, передает корреспондент РИА Новости.
Перед храмом в настоящее время установлены металлические ограничители и металлодетекторы, а также дежурят сотрудники полиции. Прихожанам необходимо проходить через рамки дважды: перед проходом в храм, и сразу после.
Очередь из паломников, желающих поклониться "Троице" Рублева, начинается внутри храма почти сразу же после входа. Желающих сделать это немало, однако она продвигается быстро. Икона все еще находится за веревочным ограждением, и верующие не прикладываются к стеклу витрины, в которой она выставлена: вместо этого они целуют небольшой список иконы, установленный перед нею. Православные добровольцы регулярно протирают его дезинфицирующим раствором, а также раздают листки с молитвой Святой Троице и карманные картонные иконки – репродукции рублевской с благословением от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Прибытие иконы Троица в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Икону "Троица" Рублева привезли в храм Христа Спасителя
3 июня, 22:13
Кроме того, в храме присутствуют священнослужители, отвечающие на вопросы паломников об иконе.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Вечером накануне праздника Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя. Икона будет доступна для поклонения, затем, как сообщили в Минкультуры, ей предстоит реставрация. За иконой во время ее пребывания в храме наблюдают сотрудники Третьяковской галереи.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева
4 июня, 14:23
 
РелигияРоссияСергий РадонежскийРусская православная церковьТретьяковская галереяДень Святой ТроицыРелигия
 
 
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