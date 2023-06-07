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Темпы строительства детской областной больницы в Твери усиливаются - РИА Новости, 07.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:29 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/stroitelstvo-1876707703.html
Темпы строительства детской областной больницы в Твери усиливаются
Темпы строительства детской областной больницы в Твери усиливаются - РИА Новости, 07.06.2023
Темпы строительства детской областной больницы в Твери усиливаются
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду проинспектировал строительство детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери и провел выездное... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:29
2023-06-07T14:29
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду проинспектировал строительство детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери и провел выездное совещание на строительной площадке, сообщает пресс-служба регионального правительства."Работы на объекте активизированы при федеральной поддержке после доработки технической части проекта, в том числе, с учетом задач импортозамещения", - отметили в пресс-службе.Сейчас на объекте ведется устройство железобетонных конструкций, вертикальной гидроизоляции подземного этажа. Завозится опалубка для строительства первого этажа.На совещании главой региона поставлены задачи по повышению темпов строительства ДОКБ, в частности по значительному увеличению количества рабочих на объекте, обеспечению технического присоединения объекта к инженерным сетям.При строительстве и в оснащении больницы будут применяться современные отечественные технологии, материалы и оборудование.Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медпомощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь

Темпы строительства детской областной больницы в Твери усиливаются

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя инспектирует строительство детской областной клинической больницы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя инспектирует строительство детской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя инспектирует строительство детской областной клинической больницы
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду проинспектировал строительство детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери и провел выездное совещание на строительной площадке, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Работы на объекте активизированы при федеральной поддержке после доработки технической части проекта, в том числе, с учетом задач импортозамещения", - отметили в пресс-службе.
Сейчас на объекте ведется устройство железобетонных конструкций, вертикальной гидроизоляции подземного этажа. Завозится опалубка для строительства первого этажа.
На совещании главой региона поставлены задачи по повышению темпов строительства ДОКБ, в частности по значительному увеличению количества рабочих на объекте, обеспечению технического присоединения объекта к инженерным сетям.
При строительстве и в оснащении больницы будут применяться современные отечественные технологии, материалы и оборудование.
Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медпомощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам, пояснили в пресс-службе.
Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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Тверская областьИгорь РуденяТверь
 
 
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