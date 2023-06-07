https://ria.ru/20230607/stroitelstvo-1876707703.html

Темпы строительства детской областной больницы в Твери усиливаются

Темпы строительства детской областной больницы в Твери усиливаются - РИА Новости, 07.06.2023

Темпы строительства детской областной больницы в Твери усиливаются

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду проинспектировал строительство детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери и провел выездное... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:29

2023-06-07T14:29

2023-06-07T14:29

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду проинспектировал строительство детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери и провел выездное совещание на строительной площадке, сообщает пресс-служба регионального правительства."Работы на объекте активизированы при федеральной поддержке после доработки технической части проекта, в том числе, с учетом задач импортозамещения", - отметили в пресс-службе.Сейчас на объекте ведется устройство железобетонных конструкций, вертикальной гидроизоляции подземного этажа. Завозится опалубка для строительства первого этажа.На совещании главой региона поставлены задачи по повышению темпов строительства ДОКБ, в частности по значительному увеличению количества рабочих на объекте, обеспечению технического присоединения объекта к инженерным сетям.При строительстве и в оснащении больницы будут применяться современные отечественные технологии, материалы и оборудование.Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медпомощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230601/detsad-1875521652.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь