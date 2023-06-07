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Столтенберг проведет переговоры с Байденом и Блинкеном - РИА Новости, 07.06.2023
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18:16 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/stoltenberg-1876788895.html
Столтенберг проведет переговоры с Байденом и Блинкеном
Столтенберг проведет переговоры с Байденом и Блинкеном - РИА Новости, 07.06.2023
Столтенберг проведет переговоры с Байденом и Блинкеном
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит США, проведет переговоры с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:16
2023-06-07T18:16
сша
вашингтон (штат)
йенс столтенберг
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит США, проведет переговоры с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба альяса. "12-13 июня генсек Йенс Столтенберг посетит Вашингтон. Он встретится с президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и членами сенатской наблюдательной группы SNOG", - указывается в сообщении.
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сша
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сша, вашингтон (штат), йенс столтенберг, джо байден, энтони блинкен, нато
США, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, Джо Байден, Энтони Блинкен, НАТО
Столтенберг проведет переговоры с Байденом и Блинкеном

Генсек НАТО Столтенберг посетит США для переговоров с Байденом и Блинкеном 12-13 июня

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит США, проведет переговоры с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба альяса.
"12-13 июня генсек Йенс Столтенберг посетит Вашингтон. Он встретится с президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и членами сенатской наблюдательной группы SNOG", - указывается в сообщении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Столтенберг назвал наращивание военного производства критически важным
23 мая, 16:14
 
СШАВашингтон (штат)Йенс СтолтенбергДжо БайденЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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