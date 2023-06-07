https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876795435.html

МККК находится в контакте с Россией после разрушений на Каховской ГЭС

МККК находится в контакте с Россией после разрушений на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

МККК находится в контакте с Россией после разрушений на Каховской ГЭС

Международный Комитет Красного Креста (МККК) находится в контакте с российскими властями, чтобы лучше понять потребности после разрушения Каховской ГЭС, заявила РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:47

2023-06-07T18:47

2023-06-07T18:47

в мире

россия

белоруссия

днепр (город)

владимир леонтьев (новая каховка)

международный комитет красного креста (мккк)

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

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ЖЕНЕВА, 7 июн – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) находится в контакте с российскими властями, чтобы лучше понять потребности после разрушения Каховской ГЭС, заявила РИА Новости пресс-секретарь делегации МККК в России и Белоруссии Галина Бальзамова. "Мы находимся в контакте с российскими властями по поводу сложившейся ситуации, чтобы лучше понять, каковы потребности", - ответила она на вопрос, участвует ли организация в спасательных операциях на левом берегу Днепра, находящемся под контролем российской армии. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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белоруссия

днепр (город)

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в мире, россия, белоруссия, днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), международный комитет красного креста (мккк), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, каховская гэс