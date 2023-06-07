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На заседании комиссии НАТО — Украина обсудят разрушения на Каховской ГЭС
На заседании комиссии НАТО — Украина обсудят разрушения на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
На заседании комиссии НАТО — Украина обсудят разрушения на Каховской ГЭС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter сообщил, что обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "возмутительное разрушение плотины Каховской ГЭС", Кулеба... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:52
2023-06-07T16:52
2023-06-07T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
новая каховка
херсонская область
йенс столтенберг
дмитрий кулеба
мид украины
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter сообщил, что обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "возмутительное разрушение плотины Каховской ГЭС", Кулеба также примет участие в режиме видеоконференции в заседании комиссии НАТО-Украина на уровне постпредов, которое пройдет в четверг. "Поговорил с Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении плотины Каховской ГЭС, которая вынуждает уезжать тысячи людей и приведет к экологической катастрофе. Министр Кулеба в виртуальном режиме присоединится к послам стран-членов НАТО на заседании комиссии НАТО-Украина, которое я проведу завтра", - сообщил генсек. Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
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На заседании комиссии НАТО — Украина обсудят разрушения на Каховской ГЭС
Генсек Столтенберг: на заседании комиссии НАТО — Украина обсудят ЧП на Каховской ГЭС