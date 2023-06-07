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США будут отслеживать космические аппараты России и Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2023
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10:46 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/sputniki-1876650106.html
США будут отслеживать космические аппараты России и Китая, пишут СМИ
США будут отслеживать космические аппараты России и Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2023
США будут отслеживать космические аппараты России и Китая, пишут СМИ
США намерены запустить летом спутники для отслеживания российских и китайских космических аппаратов, которые потенциально могут представлять угрозу для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:46
2023-06-07T10:46
сша
россия
китай
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США намерены запустить летом спутники для отслеживания российских и китайских космических аппаратов, которые потенциально могут представлять угрозу для американских орбитальных объектов, передает агентство Блумберг. "Космические силы США намерены запустить этим летом группу спутников, чтобы отслеживать китайские или российские космические аппараты, которые потенциально могут вывести из строя или повредить орбитальные объекты", - сообщает агентство. Отмечается, что проект разрабатывается космическими силами совместно с Национальным управлением военно-космической разведки. Инициатива будет носить название Silent Barker. Запуск группы спутников запланирован "после июля" при помощи ракеты-носителя Atlas V. Спутники будут вращаться на орбите на расстоянии 35,4 тысячи километров от Земли.
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США, Россия, Китай, В мире
США будут отслеживать космические аппараты России и Китая, пишут СМИ

Блумберг: США запустят спутники для отслеживания космических аппаратов России и Китая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США намерены запустить летом спутники для отслеживания российских и китайских космических аппаратов, которые потенциально могут представлять угрозу для американских орбитальных объектов, передает агентство Блумберг.
"Космические силы США намерены запустить этим летом группу спутников, чтобы отслеживать китайские или российские космические аппараты, которые потенциально могут вывести из строя или повредить орбитальные объекты", - сообщает агентство.
Отмечается, что проект разрабатывается космическими силами совместно с Национальным управлением военно-космической разведки. Инициатива будет носить название Silent Barker.
Запуск группы спутников запланирован "после июля" при помощи ракеты-носителя Atlas V. Спутники будут вращаться на орбите на расстоянии 35,4 тысячи километров от Земли.
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