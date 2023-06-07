https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876735230.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:58
2023-06-07T16:58
2023-06-07T16:58
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 июня 2023 годаЗа минувшие сутки украинская армия предприняла несколько неудачных попыток наступления на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Кроме того, вечером 5 июня ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в районе Масютовки Харьковской области. Пострадали мирные жители, им оказана медицинская помощь.Российские подразделения ликвидировали 93 артиллерийских расчета, 137 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов и горючего. Поражены два командных пункта, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили два самолета, 22 беспилотника, 24 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1119 реактивных систем залпового огня, 9634 танка и других бронемашин, 5034 орудия полевой артиллерии и 10771 единицу автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 июня 2023 года
За минувшие сутки украинская армия предприняла несколько неудачных попыток наступления на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Кроме того, вечером 5 июня ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в районе Масютовки Харьковской области. Пострадали мирные жители, им оказана медицинская помощь.
Российские подразделения ликвидировали 93 артиллерийских расчета, 137 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов и горючего. Поражены два командных пункта, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили два самолета, 22 беспилотника, 24 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1119 реактивных систем залпового огня, 9634 танка и других бронемашин, 5034 орудия полевой артиллерии и 10771 единицу автомобильной техники.