https://ria.ru/20230607/snouden-1876617138.html

Сноуден объяснил, почему остался в России

Сноуден объяснил, почему остался в России - РИА Новости, 07.06.2023

Сноуден объяснил, почему остался в России

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России, но другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности. Об этом... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T06:43

2023-06-07T06:43

2023-06-07T07:31

россия

сша

латинская америка

эдвард сноуден

гленн гринвальд

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России, но другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности. Об этом беженец заявил в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble."В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей", — пояснил Сноуден.Экс-сотрудник спецслужб США уточнил, что во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" обращался ко многим государствам в поисках политического убежища, но некоторые страны опасались реакции США, а другие — не были уверены в возможности обеспечить его безопасность. "Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", — подытожил экс-сотрудник АНБ. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".После отказов со стороны многих других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноудену выдали трехлетний вид на жительство, впоследствии этот документ продлили на бессрочный период, а в сентябре 2022 года бывший сотрудник АНБ получил российское гражданство.

https://ria.ru/20230224/snouden-1854087110.html

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россия, сша, латинская америка, эдвард сноуден, гленн гринвальд