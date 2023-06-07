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Сноуден объяснил, почему остался в России - РИА Новости, 07.06.2023
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06:43 07.06.2023 (обновлено: 07:31 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/snouden-1876617138.html
Сноуден объяснил, почему остался в России
Сноуден объяснил, почему остался в России - РИА Новости, 07.06.2023
Сноуден объяснил, почему остался в России
Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России, но другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности. Об этом... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T06:43
2023-06-07T07:31
россия
сша
латинская америка
эдвард сноуден
гленн гринвальд
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России, но другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности. Об этом беженец заявил в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble.&quot;В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей&quot;, — пояснил Сноуден.Экс-сотрудник спецслужб США уточнил, что во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" обращался ко многим государствам в поисках политического убежища, но некоторые страны опасались реакции США, а другие — не были уверены в возможности обеспечить его безопасность. "Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", — подытожил экс-сотрудник АНБ. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".После отказов со стороны многих других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноудену выдали трехлетний вид на жительство, впоследствии этот документ продлили на бессрочный период, а в сентябре 2022 года бывший сотрудник АНБ получил российское гражданство.
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россия, сша, латинская америка, эдвард сноуден, гленн гринвальд
Россия, США, Латинская Америка, Эдвард Сноуден, Гленн Гринвальд
Сноуден объяснил, почему остался в России

Сноуден заявил, что не планировал оставаться в России, но "вариантов не осталось"

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России, но другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности. Об этом беженец заявил в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble.
«

"В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей", — пояснил Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб США уточнил, что во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" обращался ко многим государствам в поисках политического убежища, но некоторые страны опасались реакции США, а другие — не были уверены в возможности обеспечить его безопасность.
"Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", — подытожил экс-сотрудник АНБ.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
После отказов со стороны многих других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноудену выдали трехлетний вид на жительство, впоследствии этот документ продлили на бессрочный период, а в сентябре 2022 года бывший сотрудник АНБ получил российское гражданство.
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