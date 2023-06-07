https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876657454.html
СМИ: в ЕС в среду могут договориться о новом пакете антироссийских санкций
СМИ: в ЕС в среду могут договориться о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2023
СМИ: в ЕС в среду могут договориться о новом пакете антироссийских санкций
Постоянные представители стран ЕС уже в среду могут договориться об 11-м пакете санкций против России, сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:13
2023-06-07T11:13
2023-06-07T11:13
россия
евросоюз
украина
экономика
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС уже в среду могут договориться об 11-м пакете санкций против России, сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов. При этом, как сообщается, некоторые вопросы пока еще остаются открытыми, и постпредам еще предстоит достичь по ним договоренностей. Так, новый пакет посвящен борьбе с обходом санкций, а также ограничительным мерам в отношении стран, которые в этом помогают России. Однако некоторые страны ЕС, включая Германию, опасаются, что новые санкции могут навредить их отношениям с такими странами, как, например, Китай и Турция. Сообщается, что ЕС уже смягчил первоначальные инициативы Европейской комиссии по этому вопросу. Кроме того, Венгрия и Греция намерены блокировать принятие нового пакета санкций, пока Украина не исключит некоторые компании из этих стран из списка "спонсоров войны". Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, украина, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Евросоюз, Украина, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
СМИ: в ЕС в среду могут договориться о новом пакете антироссийских санкций
Politico: постпреды в ЕС в среду могут договориться об 11-м пакете санкций против России