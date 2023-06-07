https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876657454.html

СМИ: в ЕС в среду могут договориться о новом пакете антироссийских санкций

СМИ: в ЕС в среду могут договориться о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2023

СМИ: в ЕС в среду могут договориться о новом пакете антироссийских санкций

Постоянные представители стран ЕС уже в среду могут договориться об 11-м пакете санкций против России, сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:13

2023-06-07T11:13

2023-06-07T11:13

россия

евросоюз

украина

экономика

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС уже в среду могут договориться об 11-м пакете санкций против России, сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов. При этом, как сообщается, некоторые вопросы пока еще остаются открытыми, и постпредам еще предстоит достичь по ним договоренностей. Так, новый пакет посвящен борьбе с обходом санкций, а также ограничительным мерам в отношении стран, которые в этом помогают России. Однако некоторые страны ЕС, включая Германию, опасаются, что новые санкции могут навредить их отношениям с такими странами, как, например, Китай и Турция. Сообщается, что ЕС уже смягчил первоначальные инициативы Европейской комиссии по этому вопросу. Кроме того, Венгрия и Греция намерены блокировать принятие нового пакета санкций, пока Украина не исключит некоторые компании из этих стран из списка "спонсоров войны". Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, украина, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции