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Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы - РИА Новости, 07.06.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:56 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/rosreestr-1876698061.html
Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы
Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы - РИА Новости, 07.06.2023
Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы
С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:56
2023-06-07T13:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы. Их протяженность - 135,3 тысячи метров. Для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и дорожно-мостового хозяйства в столице создан отдельный штаб, который работает с 2021 года", - говорится в сообщении. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что проведенная работа помогла ускорить темпы ввода в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное ресурсоснабжение потребителей. "Особую важность это сотрудничество приобретает сейчас, когда полным ходом идут масштабные мероприятия по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20230606/moszhilinspektsiya-1876543559.html
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петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Москва

Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный вход в здание Росреестра в Москве
Главный вход в здание Росреестра в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный вход в здание Росреестра в Москве
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы. Их протяженность - 135,3 тысячи метров. Для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и дорожно-мостового хозяйства в столице создан отдельный штаб, который работает с 2021 года", - говорится в сообщении.
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Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что проведенная работа помогла ускорить темпы ввода в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное ресурсоснабжение потребителей.
«
"Особую важность это сотрудничество приобретает сейчас, когда полным ходом идут масштабные мероприятия по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону", - добавил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Москва
 
 
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