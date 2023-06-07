https://ria.ru/20230607/rosreestr-1876698061.html

Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы

Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы - РИА Новости, 07.06.2023

Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы

С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:56

2023-06-07T13:56

2023-06-07T13:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы. Их протяженность - 135,3 тысячи метров. Для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и дорожно-мостового хозяйства в столице создан отдельный штаб, который работает с 2021 года", - говорится в сообщении. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что проведенная работа помогла ускорить темпы ввода в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное ресурсоснабжение потребителей. "Особую важность это сотрудничество приобретает сейчас, когда полным ходом идут масштабные мероприятия по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20230606/moszhilinspektsiya-1876543559.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), москва