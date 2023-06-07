https://ria.ru/20230607/rosreestr-1876698061.html
Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы
Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы - РИА Новости, 07.06.2023
Росреестр зарегистрировал права на 211 коммунальных сооружений столицы
С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:56
2023-06-07T13:56
2023-06-07T13:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "С начала года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 211 коммунальных сооружений столицы. Их протяженность - 135,3 тысячи метров. Для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и дорожно-мостового хозяйства в столице создан отдельный штаб, который работает с 2021 года", - говорится в сообщении. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что проведенная работа помогла ускорить темпы ввода в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное ресурсоснабжение потребителей. "Особую важность это сотрудничество приобретает сейчас, когда полным ходом идут масштабные мероприятия по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20230606/moszhilinspektsiya-1876543559.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Москва