https://ria.ru/20230607/rekonstruktsiya-1876782875.html
Власти Адыгеи до ноября реконструируют водозабор аула Тахтамукай
Власти Адыгеи до ноября реконструируют водозабор аула Тахтамукай - РИА Новости, 07.06.2023
Власти Адыгеи до ноября реконструируют водозабор аула Тахтамукай
Власти Адыгеи до ноября текущего года реконструируют водозаборные сооружения аула Тахтамукай, которые перестали справляться с нагрузкой из-за роста населения и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:28
2023-06-07T18:28
2023-06-07T19:47
республика адыгея
мурат кумпилов
жкх
республика адыгея
нацпроекты
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МАЙКОП, 7 июн - РИА Новости. Власти Адыгеи до ноября текущего года реконструируют водозаборные сооружения аула Тахтамукай, которые перестали справляться с нагрузкой из-за роста населения и износа, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов провел прием граждан в режиме видеоконференции. Среди прочих в ходе приема было рассмотрено обращение жителей адыгейского аула Тахтамукай. Они попросили реконструировать водозаборные сооружения. Это необходимо в связи с увеличением количества жителей и износом имеющейся системы, которые приводят к снижению давления в системе, говорится в сообщении."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал, что решение по данному вопросу уже принято и будет реализовано до ноября 2023 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". В настоящее время в ауле Тахтамукай уже началась реконструкция трех объектов – водозаборных сооружений с установкой станций водоочистки, станций управления глубинным насосом", - отмечается в пресс-релизе.В ходе реконструкции на каждом объекте пробурят по одной артезианской скважине глубиной 200 метров, а кроме того, построят павильоны с бактерицидными установками, смонтируют новые водонапорные башни.По данным властей региона, в рамках проекта "Чистая вода" с 2019 по 2022 годы в республике введено в эксплуатацию 13 объектов питьевого водоснабжения. В результате доля жителей Адыгеи, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, уже достигла 82,4%, к концу 2024 года этот показатель планируется довести до 87,1%. В текущем году на мероприятия по 13 объектам питьевого водоснабжения в рамках проекта предусмотрено направить 308 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, жкх, республика адыгея, нацпроекты
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, ЖКХ, Республика Адыгея, Нацпроекты
МАЙКОП, 7 июн - РИА Новости. Власти Адыгеи до ноября текущего года реконструируют водозаборные сооружения аула Тахтамукай, которые перестали справляться с нагрузкой из-за роста населения и износа, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов
провел прием граждан в режиме видеоконференции. Среди прочих в ходе приема было рассмотрено обращение жителей адыгейского аула Тахтамукай. Они попросили реконструировать водозаборные сооружения. Это необходимо в связи с увеличением количества жителей и износом имеющейся системы, которые приводят к снижению давления в системе, говорится в сообщении.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
проинформировал, что решение по данному вопросу уже принято и будет реализовано до ноября 2023 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". В настоящее время в ауле Тахтамукай уже началась реконструкция трех объектов – водозаборных сооружений с установкой станций водоочистки, станций управления глубинным насосом", - отмечается в пресс-релизе.
В ходе реконструкции на каждом объекте пробурят по одной артезианской скважине глубиной 200 метров, а кроме того, построят павильоны с бактерицидными установками, смонтируют новые водонапорные башни.
По данным властей региона, в рамках проекта "Чистая вода" с 2019 по 2022 годы в республике введено в эксплуатацию 13 объектов питьевого водоснабжения. В результате доля жителей Адыгеи, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, уже достигла 82,4%, к концу 2024 года этот показатель планируется довести до 87,1%. В текущем году на мероприятия по 13 объектам питьевого водоснабжения в рамках проекта предусмотрено направить 308 миллионов рублей.
В Адыгее в развитие сельских территорий направят 1,2 млрд рублей