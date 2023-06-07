https://ria.ru/20230607/promproizvodstvo-1876565552.html
Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента
Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента - РИА Новости, 07.06.2023
Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента
Объем промышленного производства в Москве за первые четыре месяца текущего года вырос на 7,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:10
2023-06-07T10:10
2023-06-07T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839801625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71e4580b1fe2ee0ca567385998e8ad1c.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за первые четыре месяца текущего года вырос на 7,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Такая динамика свидетельствует о том, что предприятия действительно используют появившиеся после ухода зарубежных конкурентов возможности по наращиванию доли рынка и активно расширяют выпуск товаров", - отметил вице-мэр, добавив, что промышленному подъему способствуют также системные меры поддержки со стороны города и различные антикризисные механизмы.При этом, как уточнил вице-мэр, в сегменте обрабатывающих производств рост в январе-апреле составил 8,5% к прошлогоднему уровню. В целом же за последнее десятилетие совокупный выпуск в обрабатывающей промышленности города увеличился почти на 80%.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, сегодня в Москве работают более 3,5 тысячи промышленных площадок. Свыше 250 предприятий выпускают продукты питания, примерно столько же работают в легкой промышленности, а свыше 200 предприятий выпускают лекарства и медицинское оборудование. В машиностроении занято около 200 компаний, в микроэлектронике — почти 50.
https://ria.ru/20230604/pomescheniya-1875864068.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839801625_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_701d0a6dd7d9c904e87ac6e8b13de144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за первые четыре месяца текущего года вырос на 7,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Такая динамика свидетельствует о том, что предприятия действительно используют появившиеся после ухода зарубежных конкурентов возможности по наращиванию доли рынка и активно расширяют выпуск товаров", - отметил вице-мэр, добавив, что промышленному подъему способствуют также системные меры поддержки со стороны города и различные антикризисные механизмы.
При этом, как уточнил вице-мэр, в сегменте обрабатывающих производств рост в январе-апреле составил 8,5% к прошлогоднему уровню. В целом же за последнее десятилетие совокупный выпуск в обрабатывающей промышленности города увеличился почти на 80%.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, сегодня в Москве
работают более 3,5 тысячи промышленных площадок. Свыше 250 предприятий выпускают продукты питания, примерно столько же работают в легкой промышленности, а свыше 200 предприятий выпускают лекарства и медицинское оборудование. В машиностроении занято около 200 компаний, в микроэлектронике — почти 50.
Ефимов: Москва предоставила для НКО более 880 помещений за 13 лет