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Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента - РИА Новости, 07.06.2023
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10:10 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/promproizvodstvo-1876565552.html
Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента
Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента - РИА Новости, 07.06.2023
Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента
Объем промышленного производства в Москве за первые четыре месяца текущего года вырос на 7,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:10
2023-06-07T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за первые четыре месяца текущего года вырос на 7,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Такая динамика свидетельствует о том, что предприятия действительно используют появившиеся после ухода зарубежных конкурентов возможности по наращиванию доли рынка и активно расширяют выпуск товаров", - отметил вице-мэр, добавив, что промышленному подъему способствуют также системные меры поддержки со стороны города и различные антикризисные механизмы.При этом, как уточнил вице-мэр, в сегменте обрабатывающих производств рост в январе-апреле составил 8,5% к прошлогоднему уровню. В целом же за последнее десятилетие совокупный выпуск в обрабатывающей промышленности города увеличился почти на 80%.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, сегодня в Москве работают более 3,5 тысячи промышленных площадок. Свыше 250 предприятий выпускают продукты питания, примерно столько же работают в легкой промышленности, а свыше 200 предприятий выпускают лекарства и медицинское оборудование. В машиностроении занято около 200 компаний, в микроэлектронике — почти 50.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за первые четыре месяца текущего года вырос на 7,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Такая динамика свидетельствует о том, что предприятия действительно используют появившиеся после ухода зарубежных конкурентов возможности по наращиванию доли рынка и активно расширяют выпуск товаров", - отметил вице-мэр, добавив, что промышленному подъему способствуют также системные меры поддержки со стороны города и различные антикризисные механизмы.
При этом, как уточнил вице-мэр, в сегменте обрабатывающих производств рост в январе-апреле составил 8,5% к прошлогоднему уровню. В целом же за последнее десятилетие совокупный выпуск в обрабатывающей промышленности города увеличился почти на 80%.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, сегодня в Москве работают более 3,5 тысячи промышленных площадок. Свыше 250 предприятий выпускают продукты питания, примерно столько же работают в легкой промышленности, а свыше 200 предприятий выпускают лекарства и медицинское оборудование. В машиностроении занято около 200 компаний, в микроэлектронике — почти 50.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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