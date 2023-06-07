https://ria.ru/20230607/promproizvodstvo-1876565552.html

Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента

Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента - РИА Новости, 07.06.2023

Ефимов: промпроизводство в Москве в январе-апреле выросло на 7,2 процента

Объем промышленного производства в Москве за первые четыре месяца текущего года вырос на 7,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:10

2023-06-07T10:10

2023-06-07T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за первые четыре месяца текущего года вырос на 7,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Такая динамика свидетельствует о том, что предприятия действительно используют появившиеся после ухода зарубежных конкурентов возможности по наращиванию доли рынка и активно расширяют выпуск товаров", - отметил вице-мэр, добавив, что промышленному подъему способствуют также системные меры поддержки со стороны города и различные антикризисные механизмы.При этом, как уточнил вице-мэр, в сегменте обрабатывающих производств рост в январе-апреле составил 8,5% к прошлогоднему уровню. В целом же за последнее десятилетие совокупный выпуск в обрабатывающей промышленности города увеличился почти на 80%.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, сегодня в Москве работают более 3,5 тысячи промышленных площадок. Свыше 250 предприятий выпускают продукты питания, примерно столько же работают в легкой промышленности, а свыше 200 предприятий выпускают лекарства и медицинское оборудование. В машиностроении занято около 200 компаний, в микроэлектронике — почти 50.

https://ria.ru/20230604/pomescheniya-1875864068.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва