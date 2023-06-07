https://ria.ru/20230607/produktsiya-1876802148.html

Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом

Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом - РИА Новости, 07.06.2023

Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) 7 июня на очередном заседании выбрала еще 5 компаний, которые будут продвигать свою... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:17

2023-06-07T19:17

2023-06-07T19:17

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) 7 июня на очередном заседании выбрала еще 5 компаний, которые будут продвигать свою продукцию через постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр."Всего комиссия рассмотрела 19 заявлений от 6 компаний: по 4 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), Египет (Каир) и ОАЭ (Дубай), 3 в Китай (Шанхай), по 2 в Турцию (Стамбул) и Вьетнам (Ханой). Комиссия одобрила 18 заявлений от 5 компаний", - говорится в сообщении.Компании представят в павильонах крупы, муку, лен, нут и другие зернобобовые культуры, готовые завтраки, сахар, морепродукты и рыбные кулинарные изделия, а также продукты детского питания, БАДы, растительные масла и напитки."Участвуют в программе продвижения продукции АПК как крупные и известные производители, так и небольшие локальные компании, которые только начинают выходить за рубеж. Павильоны, а также маркетинговая и рекламная поддержка профессиональных операторов помогают бизнесу любого масштаба освоиться на новых рынках, повысить свою узнаваемость за рубежом и найти новых клиентов", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20230220/tovary-1853255251.html

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, саудовская аравия