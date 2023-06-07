https://ria.ru/20230607/produktsiya-1876802148.html
Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом
Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом - РИА Новости, 07.06.2023
Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) 7 июня на очередном заседании выбрала еще 5 компаний, которые будут продвигать свою... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:17
2023-06-07T19:17
2023-06-07T19:17
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
саудовская аравия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) 7 июня на очередном заседании выбрала еще 5 компаний, которые будут продвигать свою продукцию через постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр."Всего комиссия рассмотрела 19 заявлений от 6 компаний: по 4 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), Египет (Каир) и ОАЭ (Дубай), 3 в Китай (Шанхай), по 2 в Турцию (Стамбул) и Вьетнам (Ханой). Комиссия одобрила 18 заявлений от 5 компаний", - говорится в сообщении.Компании представят в павильонах крупы, муку, лен, нут и другие зернобобовые культуры, готовые завтраки, сахар, морепродукты и рыбные кулинарные изделия, а также продукты детского питания, БАДы, растительные масла и напитки."Участвуют в программе продвижения продукции АПК как крупные и известные производители, так и небольшие локальные компании, которые только начинают выходить за рубеж. Павильоны, а также маркетинговая и рекламная поддержка профессиональных операторов помогают бизнесу любого масштаба освоиться на новых рынках, повысить свою узнаваемость за рубежом и найти новых клиентов", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20230220/tovary-1853255251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, саудовская аравия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Саудовская Аравия
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) 7 июня на очередном заседании выбрала еще 5 компаний, которые будут продвигать свою продукцию через постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр.
"Всего комиссия рассмотрела 19 заявлений от 6 компаний: по 4 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд
), Египет (Каир
) и ОАЭ (Дубай
), 3 в Китай (Шанхай
), по 2 в Турцию (Стамбул
) и Вьетнам (Ханой
). Комиссия одобрила 18 заявлений от 5 компаний", - говорится в сообщении.
Компании представят в павильонах крупы, муку, лен, нут и другие зернобобовые культуры, готовые завтраки, сахар, морепродукты и рыбные кулинарные изделия, а также продукты детского питания, БАДы, растительные масла и напитки.
"Участвуют в программе продвижения продукции АПК как крупные и известные производители, так и небольшие локальные компании, которые только начинают выходить за рубеж. Павильоны, а также маркетинговая и рекламная поддержка профессиональных операторов помогают бизнесу любого масштаба освоиться на новых рынках, повысить свою узнаваемость за рубежом и найти новых клиентов", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний