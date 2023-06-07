https://ria.ru/20230607/prodovolstvie-1876782687.html

Россия и Африка работают над продовольственной безопасностью, заявил Лавров

Россия и Африка работают над продовольственной безопасностью, заявил Лавров - РИА Новости, 07.06.2023

Россия и Африка работают над продовольственной безопасностью, заявил Лавров

Москва работает со странами Африки над усилением продовольственной безопасности, выполняет все соглашения и обязательства в этой сфере, несмотря на препоны,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:49

2023-06-07T17:49

2023-06-07T17:49

россия

африка

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва работает со странами Африки над усилением продовольственной безопасности, выполняет все соглашения и обязательства в этой сфере, несмотря на препоны, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. "Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета, обеспечении их безопасности и экономического роста. В этом наше принципиальное отличие от коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства", - сказал Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки. Глава российского МИД также отметил, что Россия "вместе с африканскими друзьями" наращивает усилия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности. "Россия добросовестно выполняет все свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров. Продолжим это делать, невзирая на препоны, которые Запад возводит на пути расширения законного сотрудничества России со странами континента", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html

россия

африка

москва

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россия, африка, москва, сергей лавров