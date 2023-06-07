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Россия и Африка работают над продовольственной безопасностью, заявил Лавров - РИА Новости, 07.06.2023
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17:49 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/prodovolstvie-1876782687.html
Россия и Африка работают над продовольственной безопасностью, заявил Лавров
Россия и Африка работают над продовольственной безопасностью, заявил Лавров - РИА Новости, 07.06.2023
Россия и Африка работают над продовольственной безопасностью, заявил Лавров
Москва работает со странами Африки над усилением продовольственной безопасности, выполняет все соглашения и обязательства в этой сфере, несмотря на препоны,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:49
2023-06-07T17:49
россия
африка
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва работает со странами Африки над усилением продовольственной безопасности, выполняет все соглашения и обязательства в этой сфере, несмотря на препоны, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. "Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета, обеспечении их безопасности и экономического роста. В этом наше принципиальное отличие от коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства", - сказал Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки. Глава российского МИД также отметил, что Россия "вместе с африканскими друзьями" наращивает усилия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности. "Россия добросовестно выполняет все свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров. Продолжим это делать, невзирая на препоны, которые Запад возводит на пути расширения законного сотрудничества России со странами континента", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html
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россия, африка, москва, сергей лавров
Россия, Африка, Москва, Сергей Лавров
Россия и Африка работают над продовольственной безопасностью, заявил Лавров

Лавров: Россия работает со странами Африки над повышением продовольственной безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва работает со странами Африки над усилением продовольственной безопасности, выполняет все соглашения и обязательства в этой сфере, несмотря на препоны, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
"Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета, обеспечении их безопасности и экономического роста. В этом наше принципиальное отличие от коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства", - сказал Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки.
Глава российского МИД также отметил, что Россия "вместе с африканскими друзьями" наращивает усилия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности. "Россия добросовестно выполняет все свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров. Продолжим это делать, невзирая на препоны, которые Запад возводит на пути расширения законного сотрудничества России со странами континента", - добавил Лавров.
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