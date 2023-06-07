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Польша ответит на претензии ЕС из-за комиссии по российскому влиянию - РИА Новости, 07.06.2023
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16:22 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/pretenzii-1876753212.html
Польша ответит на претензии ЕС из-за комиссии по российскому влиянию
Польша ответит на претензии ЕС из-за комиссии по российскому влиянию - РИА Новости, 07.06.2023
Польша ответит на претензии ЕС из-за комиссии по российскому влиянию
Польша аргументированно ответит Евросоюзу на его претензии в связи с законом о создании комиссии по изучению "российского влияния", пообещал в Twitter министр... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:22
2023-06-07T16:22
польша
евросоюз
россия
в мире
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ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Польша аргументированно ответит Евросоюзу на его претензии в связи с законом о создании комиссии по изучению "российского влияния", пообещал в Twitter министр республики по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк. Ранее Европейская комиссия сообщила, что запустила юридическую процедуру против Польши в связи с законом о создании комиссии по "российскому влиянию", который, по мнению Брюсселя, может нарушать европейское право. "Мы спокойно передадим юридические и фактические аргументы по этому вопросу после изучения претензий ЕС", - написал Шинковский. По его словам, цель закона, который и в Польше и за ее границами связывают с давлением на оппозицию, состоит лишь в том, чтобы "изучить и ограничить российское влияние в Польше и Европе", и власти в Варшаве "уверены, что она должна объединить все демократические государства и институты". Президент Польши Анджей Дуда в конце мая подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой как внутри Польши, так и на международной арене. Так, в госдепартаменте США заявили, что обеспокоены документом, видя в этом инструмент злоупотребления при проведении выборов. В пятницу Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Комиссия по изучению "влияния России" на польскую внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах должна состоять из девяти человек, назначаемых и отзываемых сеймом. Она должна проводить процедуры, направленные на расследование деятельности "государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской Республики". Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против этого закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
https://ria.ru/20230602/otnosheniya-1875786857.html
https://ria.ru/20230531/polsha-1875260828.html
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польша, евросоюз, россия, в мире
Польша, Евросоюз, Россия, В мире
Польша ответит на претензии ЕС из-за комиссии по российскому влиянию

Министр Шинковский: Польша ответит на претензии ЕС из-за комиссии по российскому влиянию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Польша аргументированно ответит Евросоюзу на его претензии в связи с законом о создании комиссии по изучению "российского влияния", пообещал в Twitter министр республики по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк.
Ранее Европейская комиссия сообщила, что запустила юридическую процедуру против Польши в связи с законом о создании комиссии по "российскому влиянию", который, по мнению Брюсселя, может нарушать европейское право.
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"Мы спокойно передадим юридические и фактические аргументы по этому вопросу после изучения претензий ЕС", - написал Шинковский.
По его словам, цель закона, который и в Польше и за ее границами связывают с давлением на оппозицию, состоит лишь в том, чтобы "изучить и ограничить российское влияние в Польше и Европе", и власти в Варшаве "уверены, что она должна объединить все демократические государства и институты".
Президент Польши Анджей Дуда в конце мая подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой как внутри Польши, так и на международной арене. Так, в госдепартаменте США заявили, что обеспокоены документом, видя в этом инструмент злоупотребления при проведении выборов. В пятницу Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения".
Комиссия по изучению "влияния России" на польскую внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах должна состоять из девяти человек, назначаемых и отзываемых сеймом. Она должна проводить процедуры, направленные на расследование деятельности "государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской Республики".
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Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами.
Против этого закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
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