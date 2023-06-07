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Увеличилось число пострадавших при пожаре в доме на юго-западе Москвы
Увеличилось число пострадавших при пожаре в доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 07.06.2023
Увеличилось число пострадавших при пожаре в доме на юго-западе Москвы
Девять человек пострадали, по уточненным данным, при пожаре в квартире дома на юго-западе Москвы, шесть из них госпитализированы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:30
2023-06-07T10:30
2023-06-07T10:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девять человек пострадали, по уточненным данным, при пожаре в квартире дома на юго-западе Москвы, шесть из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По уточненной информации, при пожаре в двухкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте пострадали девять человек, еще один погиб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что шесть человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в три больницы с ожогами различной степени тяжести. Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели ребенка при пожаре в доме на Ленинском проспекте. Столичный главк СК заявлял, что "более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Увеличилось число пострадавших при пожаре в доме на юго-западе Москвы
При пожаре на Ленинском проспекте пострадали девять человек, шесть госпитализированы
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девять человек пострадали, по уточненным данным, при пожаре в квартире дома на юго-западе Москвы, шесть из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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"По уточненной информации, при пожаре в двухкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте пострадали девять человек, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что шесть человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в три больницы с ожогами различной степени тяжести.
Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели ребенка при пожаре в доме на Ленинском проспекте. Столичный главк СК заявлял, что "более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести".
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