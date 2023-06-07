https://ria.ru/20230607/pozhar-1876644143.html

Увеличилось число пострадавших при пожаре в доме на юго-западе Москвы

Увеличилось число пострадавших при пожаре в доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 07.06.2023

Увеличилось число пострадавших при пожаре в доме на юго-западе Москвы

Девять человек пострадали, по уточненным данным, при пожаре в квартире дома на юго-западе Москвы, шесть из них госпитализированы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:30

2023-06-07T10:30

2023-06-07T10:30

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девять человек пострадали, по уточненным данным, при пожаре в квартире дома на юго-западе Москвы, шесть из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По уточненной информации, при пожаре в двухкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте пострадали девять человек, еще один погиб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что шесть человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в три больницы с ожогами различной степени тяжести. Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели ребенка при пожаре в доме на Ленинском проспекте. Столичный главк СК заявлял, что "более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести".

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)