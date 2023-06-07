https://ria.ru/20230607/pozhar-1876616993.html

При пожаре в доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек

При пожаре в доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.06.2023

При пожаре в доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек

При пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, где погиб ребенок, пострадали более восьми человек, их госпитализировали с ожогами, сообщается в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T06:32

2023-06-07T06:32

2023-06-07T07:03

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. При пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, где погиб ребенок, пострадали более восьми человек, их госпитализировали с ожогами, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели ребенка при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. В ведомстве отмечали, что есть и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние."По факту смерти несовершеннолетнего в результате пожара на юго-западе Москвы возбуждено уголовные дело... Более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.Следствие рассматривает различные версии возникновения пожара, среди которых - неисправность электропроводки.

https://ria.ru/20230607/tragediya-1876616840.html

https://ria.ru/20230606/arest-1876592221.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия