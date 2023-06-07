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При пожаре в доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.06.2023
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06:32 07.06.2023 (обновлено: 07:03 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876616993.html
При пожаре в доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек
При пожаре в доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек - РИА Новости, 07.06.2023
При пожаре в доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек
При пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, где погиб ребенок, пострадали более восьми человек, их госпитализировали с ожогами, сообщается в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T06:32
2023-06-07T07:03
происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. При пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, где погиб ребенок, пострадали более восьми человек, их госпитализировали с ожогами, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели ребенка при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. В ведомстве отмечали, что есть и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние."По факту смерти несовершеннолетнего в результате пожара на юго-западе Москвы возбуждено уголовные дело... Более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.Следствие рассматривает различные версии возникновения пожара, среди которых - неисправность электропроводки.
https://ria.ru/20230607/tragediya-1876616840.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
При пожаре в доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек

СК: при пожаре в многоэтажном доме в Москве, где погиб ребенок, пострадали восемь человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. При пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, где погиб ребенок, пострадали более восьми человек, их госпитализировали с ожогами, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.
Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели ребенка при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. В ведомстве отмечали, что есть и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки
06:26
"По факту смерти несовершеннолетнего в результате пожара на юго-западе Москвы возбуждено уголовные дело... Более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Следствие рассматривает различные версии возникновения пожара, среди которых - неисправность электропроводки.
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