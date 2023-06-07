https://ria.ru/20230607/polimery-1876599070.html

Полимерная гонка: экономики мира бьются за технологический суверенитет

Полимерная гонка: экономики мира бьются за технологический суверенитет - РИА Новости, 07.06.2023

Полимерная гонка: экономики мира бьются за технологический суверенитет

Все больше стран включаются в "гонку полимеров" - основу большинства современных высокотехнологичных производств. На это в развитых экономиках тратят миллиарды... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T00:03

2023-06-07T00:03

2023-06-07T00:03

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759284478_0:148:3123:1905_1920x0_80_0_0_af4e2f3f8b4f770d7cac2d6ebec85d2d.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Все больше стран включаются в "гонку полимеров" - основу большинства современных высокотехнологичных производств. На это в развитых экономиках тратят миллиарды долларов. По оценкам экспертов, за семь лет рынок вырастет на сорок процентов до 812 млрд долларов. Россия тоже не в стороне и может занять лидирующие позиции в новом технологическом противостоянии. О том, что такое "полимерная гонка" и как аналитики оценивают перспективы России в ней – в материале РИА Новости.Новое золотоПравительства и ведущие компании взяли курс на локализацию высокотехнологических производств. Это и электроника, и автомобили, и космические аппараты, и микрочипы. Само собой, важно сырье – полимеры, без которого все вышеперечисленное невозможно. К тому же, продукты нефтехимического производства выступают драйверами "зеленого перехода". Например, для производства ЖК-экранов нужен полиметилметакрилат, для автокомпонентов - полиэтилен высокой плотности, а для фотоэлементов солнечных электростанций - этилен.Поэтому, как отмечает Forbes, на глобальном рынке развернулась ожесточенная конкуренция. Отдельные признаки нового тренда складывались последние годы, но именно сейчас в экспертной среде сформировалась единая концепция со своими характеристиками.Пандемия COVID-19 и обострение геополитической ситуации обнажила слабости мировой экономики, завязанной на глобальные производственные цепочки. Например, из-за политики "нулевой терпимости" к ковиду в Китае, промышленные гиганты Apple и Tesla перенесли выпуск своих новинок и были вынуждены релоцировать производство – в Индию и Вьетнам.По международной логистике ударили и санкции против России. Это, как не раз отмечали эксперты, также сделало очевидным уязвимое положение экономик отдельно взятых стран. Особенно в стратегически важных отраслях. Отсюда – стремление локализовать техноемкие отрасли.Так, Вашингтон сделал ставку на разработку кластера в рамках плана администрации Байдена BuildBackBetter ("Построить лучше, чем было"). Сейчас отдельные Штаты пытаются вписаться в программу, борясь за финансирование – а это десятки миллионов долларов.Не отстают и на Ближнем Востоке. Например, в Саудовской Аравии развивают производство эмульсионных полимеров. Отрасли прочат рост 6,5 процентов ежегодно. К тому же, у страны есть серьезное подспорье –ресурсная база в виде сырой нефти, которая нужна для производства для полимеров. Эр-Рияд планирует к 2030-му направить больше трети производственных объемов на нефтегазохимические мощности.Быстрее всего развивается Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным GlobalData, из 2040 нефтегазовых проектов, запланированных на 2023-2027-е, 1004 приходится на нефтехимию. Доля новых проектов особенно высока в нефтехимическом секторе: 54% от их общего числа по всей цепочке создания стоимости. Китай нарастил производственные мощности, поставив на технологический суверенитет. А Индия вложилась в мегакомплексBarmer.Как отмечают аналитики международного консалтингового агентства RolandBerger, для нового тренда особенно важен фактор времени: тот, кто раньше всех локализует производственные цепочки, добьется "технологического суверенитета" - тот и выйдет победителем "полимерной гонки".Огромные перспективыПо разным оценкам, в производстве пластиков лидирует Восточная Азия, где сейчас сосредоточена около половины мирового производства полимеров . На первом месте Китай, чья доля от общемировой – 32 процента, но этих объемов все еще недостаточно для обеспечения даже собственного потребления. Совокупный объем производства полимеров в ЕС – около 15 процентов. В Японии – примерно четыре.У России же – 2-2,5 процента. Но смысл "полимерной гонки", как поясняют аналитики, заключается не в численных, а в качественных показателях. Главное - получить самодостаточную и при этом экспортноориентированную отрасль, так как экспорт полимеров – это уже не экспорт сырья, а технологичной продукции, которая станет фундаментом для развития смежных сфер. Именно степень независимости будет критерием успешности."Япония, например, у которой нет своих ресурсов, производит полимеров в количестве достаточном, чтобы занять 3% мирового рынка, то же касается Европы, Индии и Китая (не все их полимеры из нашего сырья, но значительная доля). В России же сырье свое и это, потенциально, дает нам значительные преимущества. Планомерная работа правительства в сторону большего освоения сырья и его глубокой переработки внутри страны в перспективе до 2030 года может позволить достичь впечатляющих результатов – занять от 4 до 10 процентов мирового рынка", - поясняет директор Института финансово-промышленной политики Финансового Университета при Правительстве РФ, доктор технических наук, профессор Нияз Абдикеев.По его словам, стране за последнее десятилетие удалось уйти от зависимости от импорта в сегменте базовых полимеров. Один только запуск нового комплекса в Тобольске позволил нарастить их выпуск более чем в два раза. А в сегменте полиэтилена Россия в 2021 году впервые в своей истории смогла стать нетто-экспортером.Родной полимер"Несмотря на санкции отечественная полимерная отрасль показывает высокий уровень самообеспеченности в части базовых (крупнотоннажных) полимеров, - подчеркивает Нияз Абдикеев. – Хотя, трудности возникли из-за ограничений импорта в малотоннажном и среднетоннажном сегментах, а также импорта спецкомпонентов. В частности, для производства упаковки не хватает нескольких видов полимеров и сополимеров: полибутена, металлоценового линейного полиэтилена, EVOH, сополимера ПА66 и других. А локализация новых изделий может занять длительное время. Тем не менее в этом направлении активно работают", - обращает внимание специалист.Собственно, ставку на технологический суверенитет правительство сделало еще в 2014-м, после первых санкций. А когда эксперты по всему миру заговорили о технологическом и промышленном суверенитете, в России уже активно шла реализация долгосрочных планов в этом направлении. Дорожная карта развития нефтехимической отрасли, рассчитанная до 2030-го, предусматривает не только наращивание темпов производства, но уровень технологической независимости как один из ключевых показателей. Это, как отмечают эксперты, возможно благодаря двум факторам: доступному сырью, – нефти – а также наличию научной и производственной базы."Один только СИБУР вывел на рынок девять новых марок полимеров для импортозамещения в различных отраслях: для газо- и водоснабжения, автомобильной промышленности, упаковки и медицины. Кроме того, компании кооперируются для сохранения устойчивости отрасли, импортозамещения и выхода на новые рынки", - добавляет Абдикеев.Таким образом, полимерная индустрия может стать одним из локомотивов российской экономики. Учитывая опыт развития нефтехимической промышленности, как отмечают эксперты, "полимерная гонка" может стать для России новой "космической программой". И вывести страну на совершенно иной уровень развития.

https://ria.ru/20230602/mikroelektronika-1875729287.html

https://ria.ru/20230524/chipy-1873960256.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика