https://ria.ru/20230607/pogoda-1876621391.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь, до плюс 23 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:15
2023-06-07T08:15
2023-06-07T08:15
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь, до плюс 23 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода обусловится теплым сектором циклона, облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь, по северу и северо-востоку Подмосковья - с грозами. Юго-западный, западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. В Москве - плюс 21 - плюс 23, в Подмосковье - плюс 19 - плюс 24, то есть мы возвращаемся в рамки климатической нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: облачно с прояснениями и до плюс 23 ожидается в Москве в среду