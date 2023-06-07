https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876753398.html

Воробьев: наиболее значимые перемены в регионе в медицине и благоустройстве

Воробьев: наиболее значимые перемены в регионе в медицине и благоустройстве - РИА Новости, 07.06.2023

Воробьев: наиболее значимые перемены в регионе в медицине и благоустройстве

Наиболее значимые перемены, по мнению жителей Подмосковья, произошли в регионе в сфере благоустройства, дорог и медицины, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:22

2023-06-07T16:22

2023-06-07T16:22

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Наиболее значимые перемены, по мнению жителей Подмосковья, произошли в регионе в сфере благоустройства, дорог и медицины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев со ссылкой на проведенный опрос, в котором приняли участие 169 тысяч жителей области. "И сейчас, готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе. И что, по их мнению, важно менять. В опросе приняли участие 169 тысяч человек. ...Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры: первое – это дороги, второе – это благоустройство. И очень важно, что также отмечают изменения к лучшему в медицине и общественном транспорте. Меньше, признаем, это - в ЖКХ", - сказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения. Также губернатор подчеркнул, что при решении вопросов жителей региона он и его команда руководствуются принципами и идеологией лидерства, основанной на помощи людям. "Как и раньше, мы руководствуемся нашими принципами и нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему, а для этого нужно иметь ресурсы, возможности", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876752105.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)