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Воробьев: в колледжах Подмосковья в 2023 году добавим 800 бюджетных мест - РИА Новости, 07.06.2023
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Новости Подмосковья
 
15:35 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876733344.html
Воробьев: в колледжах Подмосковья в 2023 году добавим 800 бюджетных мест
Воробьев: в колледжах Подмосковья в 2023 году добавим 800 бюджетных мест - РИА Новости, 07.06.2023
Воробьев: в колледжах Подмосковья в 2023 году добавим 800 бюджетных мест
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении создать 800 бюджетных мест в колледжах региона в 2023 году по таким направлениям, как сельское... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:35
2023-06-07T15:35
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении создать 800 бюджетных мест в колледжах региона в 2023 году по таким направлениям, как сельское хозяйство, подготовка беспилотной авиации, радиоэлектроника. "В 2023 году добавим 800 бюджетных мест на самые востребованные профили - радиоэлектроника, в Коломне у нас находится колледж по сельскому хозяйству, колледж "Энергия", центр подготовки беспилотной авиации", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По его словам, это позволит дополнительно выпускать 600 квалифицированных специалистов каждый год.
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андрей воробьев
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев

Воробьев: в колледжах Подмосковья в 2023 году добавим 800 бюджетных мест

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении создать 800 бюджетных мест в колледжах региона в 2023 году по таким направлениям, как сельское хозяйство, подготовка беспилотной авиации, радиоэлектроника.
"В 2023 году добавим 800 бюджетных мест на самые востребованные профили - радиоэлектроника, в Коломне у нас находится колледж по сельскому хозяйству, колледж "Энергия", центр подготовки беспилотной авиации", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
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Вчера, 10:56
По его словам, это позволит дополнительно выпускать 600 квалифицированных специалистов каждый год.
 
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
 
 
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