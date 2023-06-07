https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876733344.html

Воробьев: в колледжах Подмосковья в 2023 году добавим 800 бюджетных мест

Воробьев: в колледжах Подмосковья в 2023 году добавим 800 бюджетных мест - РИА Новости, 07.06.2023

Воробьев: в колледжах Подмосковья в 2023 году добавим 800 бюджетных мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении создать 800 бюджетных мест в колледжах региона в 2023 году по таким направлениям, как сельское... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:35

2023-06-07T15:35

2023-06-07T15:35

новости подмосковья

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении создать 800 бюджетных мест в колледжах региона в 2023 году по таким направлениям, как сельское хозяйство, подготовка беспилотной авиации, радиоэлектроника. "В 2023 году добавим 800 бюджетных мест на самые востребованные профили - радиоэлектроника, в Коломне у нас находится колледж по сельскому хозяйству, колледж "Энергия", центр подготовки беспилотной авиации", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По его словам, это позволит дополнительно выпускать 600 квалифицированных специалистов каждый год.

https://ria.ru/20230607/rabota-1876653211.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев