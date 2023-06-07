https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876694689.html

Воробьев: жители Подмосковья видят улучшения в здравоохранении

Воробьев: жители Подмосковья видят улучшения в здравоохранении - РИА Новости, 07.06.2023

Воробьев: жители Подмосковья видят улучшения в здравоохранении

Жители Подмосковья год от года все лучше оценивают систему здравоохранения, число жалоб сократилось: если в 2021 году их было 160 тысяч, то за пять месяцев 2023 РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:43

2023-06-07T13:43

2023-06-07T13:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья год от года все лучше оценивают систему здравоохранения, число жалоб сократилось: если в 2021 году их было 160 тысяч, то за пять месяцев 2023 года - только 32 тысячи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Здоровье, как говорят, источник счастья. Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники и, конечно, профессиональных врачей и современное оборудование. <...> Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают наши жители выше и жалоб, которые мы замечаем, становится меньше. В 2021 году мы видели 160 тысяч жалоб, соответственно, в 2022 году, важный индикатор, - 107 тысяч, за пять месяцев, не за полгода, 2023 года - 32 тысячи жалоб", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. Он отметил, что это заслуга как врачей, так и системы здравоохранения в целом.

https://ria.ru/20230602/deti-1875844996.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев