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Воробьев: жители Подмосковья видят улучшения в здравоохранении - РИА Новости, 07.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:43 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876694689.html
Воробьев: жители Подмосковья видят улучшения в здравоохранении
Воробьев: жители Подмосковья видят улучшения в здравоохранении - РИА Новости, 07.06.2023
Воробьев: жители Подмосковья видят улучшения в здравоохранении
Жители Подмосковья год от года все лучше оценивают систему здравоохранения, число жалоб сократилось: если в 2021 году их было 160 тысяч, то за пять месяцев 2023 РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:43
2023-06-07T13:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья год от года все лучше оценивают систему здравоохранения, число жалоб сократилось: если в 2021 году их было 160 тысяч, то за пять месяцев 2023 года - только 32 тысячи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Здоровье, как говорят, источник счастья. Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники и, конечно, профессиональных врачей и современное оборудование. &lt;...&gt; Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают наши жители выше и жалоб, которые мы замечаем, становится меньше. В 2021 году мы видели 160 тысяч жалоб, соответственно, в 2022 году, важный индикатор, - 107 тысяч, за пять месяцев, не за полгода, 2023 года - 32 тысячи жалоб", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. Он отметил, что это заслуга как врачей, так и системы здравоохранения в целом.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: жители Подмосковья видят улучшения в здравоохранении

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка на кабинете дежурного врача
Табличка на кабинете дежурного врача - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Табличка на кабинете дежурного врача
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья год от года все лучше оценивают систему здравоохранения, число жалоб сократилось: если в 2021 году их было 160 тысяч, то за пять месяцев 2023 года - только 32 тысячи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Здоровье, как говорят, источник счастья. Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники и, конечно, профессиональных врачей и современное оборудование. <...> Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают наши жители выше и жалоб, которые мы замечаем, становится меньше. В 2021 году мы видели 160 тысяч жалоб, соответственно, в 2022 году, важный индикатор, - 107 тысяч, за пять месяцев, не за полгода, 2023 года - 32 тысячи жалоб", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
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Он отметил, что это заслуга как врачей, так и системы здравоохранения в целом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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