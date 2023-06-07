https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876664805.html

Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае

Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае - РИА Новости, 07.06.2023

Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае

В мае текущего года около 7,6 миллиона человек побывали в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:09

2023-06-07T12:09

2023-06-07T12:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пушкин

балашиха

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В мае текущего года около 7,6 миллиона человек побывали в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.Среди лидеров по посещаемости – парки в Балашихе, Пушкине и Клину."Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тысяч мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуют праздники и фестивали. В мае 2023 года парки посетили около 7,6 миллиона человек", - приводятся в сообщении слова первого замминистра культуры и туризма Подмосковья Алексея Шимко.Он добавил, что самыми популярными стали "Пехорка" в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в городском округе Пушкинский и Клинский городской парк культуры и отдыха "Сестрорецкий".Парк "Пехорка" в Балашихе посетили 402 тысяч человек, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине – 255 тысяч человек, Клинский парк "Сестрорецкий" – 207 тысяч человек, Центральный городской парк им. М.И. Калинина в Королеве посетили почти 205 тысяч человек, Центральный парк Реутова – 204 тысячи человек.

https://ria.ru/20230606/podmoskove-1876468501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), пушкин, балашиха