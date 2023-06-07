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Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае - РИА Новости, 07.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:09 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876664805.html
Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае
Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае - РИА Новости, 07.06.2023
Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае
В мае текущего года около 7,6 миллиона человек побывали в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:09
2023-06-07T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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балашиха
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В мае текущего года около 7,6 миллиона человек побывали в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.Среди лидеров по посещаемости – парки в Балашихе, Пушкине и Клину."Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тысяч мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуют праздники и фестивали. В мае 2023 года парки посетили около 7,6 миллиона человек", - приводятся в сообщении слова первого замминистра культуры и туризма Подмосковья Алексея Шимко.Он добавил, что самыми популярными стали "Пехорка" в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в городском округе Пушкинский и Клинский городской парк культуры и отдыха "Сестрорецкий".Парк "Пехорка" в Балашихе посетили 402 тысяч человек, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине – 255 тысяч человек, Клинский парк "Сестрорецкий" – 207 тысяч человек, Центральный городской парк им. М.И. Калинина в Королеве посетили почти 205 тысяч человек, Центральный парк Реутова – 204 тысячи человек.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), пушкин, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пушкин, Балашиха

Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае

© Фото : РИАМО/Мария ШуревскаяПарк "Пехорка" в Балашихе
Парк Пехорка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : РИАМО/Мария Шуревская
Парк "Пехорка" в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В мае текущего года около 7,6 миллиона человек побывали в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Среди лидеров по посещаемости – парки в Балашихе, Пушкине и Клину.
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"Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тысяч мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуют праздники и фестивали. В мае 2023 года парки посетили около 7,6 миллиона человек", - приводятся в сообщении слова первого замминистра культуры и туризма Подмосковья Алексея Шимко.
Он добавил, что самыми популярными стали "Пехорка" в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в городском округе Пушкинский и Клинский городской парк культуры и отдыха "Сестрорецкий".
Парк "Пехорка" в Балашихе посетили 402 тысяч человек, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине – 255 тысяч человек, Клинский парк "Сестрорецкий" – 207 тысяч человек, Центральный городской парк им. М.И. Калинина в Королеве посетили почти 205 тысяч человек, Центральный парк Реутова – 204 тысячи человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПушкинБалашиха
 
 
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