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В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем

В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем - РИА Новости, 07.06.2023

В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем

Четверо подростков были госпитализированы в Сургуте после употребления алкоголя с лекарствами, говорится в сообщении регионального управления СК РФ. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:51

2023-06-07T11:51

2023-06-07T11:52

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сургут

сургутский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Четверо подростков были госпитализированы в Сургуте после употребления алкоголя с лекарствами, говорится в сообщении регионального управления СК РФ. "По предварительным данным, 2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 годов рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобилась медицинская помощь и госпитализация. Один из подростков продолжает находиться в больнице", - говорится в сообщении. По факту продажи детям лекарственных средств и алкоголя выделены отдельные материалы. Продавцы установлены, их действиям будет дана правовая оценка. Также родители и законные представители подростков будут привлечены к административной ответственности за употребление детьми алкоголя.

https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сургут, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия