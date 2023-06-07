https://ria.ru/20230607/otravlenie-1876665309.html
В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем
В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем - РИА Новости, 07.06.2023
В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем
Четверо подростков были госпитализированы в Сургуте после употребления алкоголя с лекарствами, говорится в сообщении регионального управления СК РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:51
2023-06-07T11:51
2023-06-07T11:52
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следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Четверо подростков были госпитализированы в Сургуте после употребления алкоголя с лекарствами, говорится в сообщении регионального управления СК РФ. "По предварительным данным, 2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 годов рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобилась медицинская помощь и госпитализация. Один из подростков продолжает находиться в больнице", - говорится в сообщении. По факту продажи детям лекарственных средств и алкоголя выделены отдельные материалы. Продавцы установлены, их действиям будет дана правовая оценка. Также родители и законные представители подростков будут привлечены к административной ответственности за употребление детьми алкоголя.
https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сургут, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Сургут, Сургутский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем
В Сургуте четверых подростков госпитализировали после употребления лекарств и алкоголя