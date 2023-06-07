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В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем - РИА Новости, 07.06.2023
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11:51 07.06.2023 (обновлено: 11:52 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/otravlenie-1876665309.html
В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем
В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем - РИА Новости, 07.06.2023
В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем
Четверо подростков были госпитализированы в Сургуте после употребления алкоголя с лекарствами, говорится в сообщении регионального управления СК РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:51
2023-06-07T11:52
россия
сургут
сургутский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Четверо подростков были госпитализированы в Сургуте после употребления алкоголя с лекарствами, говорится в сообщении регионального управления СК РФ. "По предварительным данным, 2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 годов рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобилась медицинская помощь и госпитализация. Один из подростков продолжает находиться в больнице", - говорится в сообщении. По факту продажи детям лекарственных средств и алкоголя выделены отдельные материалы. Продавцы установлены, их действиям будет дана правовая оценка. Также родители и законные представители подростков будут привлечены к административной ответственности за употребление детьми алкоголя.
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сургут
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россия, сургут, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Сургут, Сургутский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Сургуте подростки отравились лекарствами и алкоголем

В Сургуте четверых подростков госпитализировали после употребления лекарств и алкоголя

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Четверо подростков были госпитализированы в Сургуте после употребления алкоголя с лекарствами, говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
"По предварительным данным, 2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних жителей Сургута 2006 и 2007 годов рождения праздновали день рождения на даче в Сургутском районе. Четверо подростков употребили алкоголь совместно с лекарствами, после чего им понадобилась медицинская помощь и госпитализация. Один из подростков продолжает находиться в больнице", - говорится в сообщении.
По факту продажи детям лекарственных средств и алкоголя выделены отдельные материалы. Продавцы установлены, их действиям будет дана правовая оценка. Также родители и законные представители подростков будут привлечены к административной ответственности за употребление детьми алкоголя.
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РоссияСургутСургутский районСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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