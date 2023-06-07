https://ria.ru/20230607/obstrel-1876711117.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.06.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР

Украинские войска в среду обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 10 минут,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:37

2023-06-07T14:37

2023-06-07T14:37

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

петровский район

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ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в 12.55 мск было выпущено пять снарядов такого же калибра по Александровке. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230605/malchik-1876319951.html

https://ria.ru/20230604/dom-1876130256.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, петровский район