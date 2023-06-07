Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876711117.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР
Украинские войска в среду обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 10 минут,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:37
2023-06-07T14:37
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868731685_289:0:1690:788_1920x0_80_0_0_449baaea91d17deea1dc97e58cfbd09f.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в 12.55 мск было выпущено пять снарядов такого же калибра по Александровке. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230605/malchik-1876319951.html
https://ria.ru/20230604/dom-1876130256.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868731685_644:0:1690:784_1920x0_80_0_0_ccbc818ad21ceac93ca878b76eaf0a79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Петровский район
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Александровке

© РИА НовостиПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в 12.55 мск было выпущено пять снарядов такого же калибра по Александровке.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
При обстреле Белгородской области контузило ребенка
5 июня, 20:44
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия украинского обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Украинские войска разрушили жилой дом при обстреле Горловки
4 июня, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияПетровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала