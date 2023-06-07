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Нидерланды помогут Украине преодолеть последствия разрушения Каховской ГЭС
Нидерланды помогут Украине преодолеть последствия разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Нидерланды помогут Украине преодолеть последствия разрушения Каховской ГЭС
Нидерланды готовы помочь в преодолении последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, заявила в среду министр внешней торговли и развития сотрудничества страны... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:27
2023-06-07T17:27
2023-06-07T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
разрушение каховской гэс
украина
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ГААГА, 7 июн - РИА Новости. Нидерланды готовы помочь в преодолении последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, заявила в среду министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер в Twitter. "Сегодня на встрече Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже я выразила глубокую обеспокоенность последствиями разрушения Каховской плотины. Нидерланды готовы помочь Украине и в этом, где возможно. Например, нашими знаниями в области управления водными ресурсами", - написала Шрайнемахер. Министр также призвала организовать международную помощь людям, которые проживают в зоне подтопления. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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в мире, нидерланды, разрушение каховской гэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Разрушение Каховской ГЭС, Украина
Нидерланды помогут Украине преодолеть последствия разрушения Каховской ГЭС
Министр Шрайнемахер: Нидерланды готовы помочь преодолеть последствия ЧП на Каховской ГЭС