https://ria.ru/20230607/mordoviya-1876793523.html

В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения

В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения - РИА Новости, 07.06.2023

В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения

Центр для сбора и хранения одного из ключевых компонентов крови - плазмы - создадут в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:36

2023-06-07T18:36

2023-06-07T18:36

республика мордовия

россия

артем здунов

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

владимир путин

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Центр для сбора и хранения одного из ключевых компонентов крови - плазмы - создадут в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Глава региона Артём Здунов подчеркнул, что участие Мордовии в большом и социально значимом федеральном проекта по развитию службы крови было поддержано руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. "Речь идет о производственной плазме, не подлежащей клиническому использованию. Это фармацевтическая субстанция для производства лекарственных препаратов из крови, необходимых для обеспечения лекарственной безопасности страны. Такая задача поставлена президентом страны Владимиром Путиным", - приводит пресс-служба слова Здунова. Плазма является незаменимым источником для производства лекарственных средств, которые применяются при лечении многих заболеваний, таких как дефицит иммунитета, неврологические, инфекционные и аутоиммунные заболевания, сердечная недостаточность, астма, кровоточивость и гемофилия. Плазмоцентр, который планируется создать на базе Мордовской республиканской станции переливания крови, будет оснащен самым современным оборудованием. "В рамках концепции по увеличению заготовки плазмы крови, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство, были рассмотрены 85 регионов. В результате отобрали 22 субъекта РФ. Затем, после проведения подробного аудита, в проект попали только восемь регионов - это республики Башкирия и Мордовия, Воронежская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская и Самарская области", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера Мордовии Галины Лотвановой. По словам главного врача Мордовской республиканской станции переливания крови Ольги Македонской, республику отобрали как перспективный регион для реализации концепции и поэтапного наращивания объемов заготовки плазмы, начиная с 10 тонн в 2024 году и с выходом на максимальную мощность - 30 тонн заготовки - к 2027 году. Отмечается, что в ходе состоявшейся ранее рабочей встречи главы Мордовии с руководителем ФМБА обсуждались вопросы взаимодействия по развитию Службы крови. В частности, речь шла о программе модернизации Мордовской республиканской станции переливания крови, включающей оснащение новым оборудованием на 1,1 миллиарда рублей. В состав оборудования должен войти модульный плазмоцентр.

https://ria.ru/20230525/mordoviya-1874153511.html

https://ria.ru/20230526/nagrazhdenie-1874395653.html

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россия, артем здунов, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, республика мордовия