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В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения - РИА Новости, 07.06.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:36 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/mordoviya-1876793523.html
В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения
В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения - РИА Новости, 07.06.2023
В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения
Центр для сбора и хранения одного из ключевых компонентов крови - плазмы - создадут в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:36
2023-06-07T18:36
республика мордовия
россия
артем здунов
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
владимир путин
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Центр для сбора и хранения одного из ключевых компонентов крови - плазмы - создадут в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Глава региона Артём Здунов подчеркнул, что участие Мордовии в большом и социально значимом федеральном проекта по развитию службы крови было поддержано руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. "Речь идет о производственной плазме, не подлежащей клиническому использованию. Это фармацевтическая субстанция для производства лекарственных препаратов из крови, необходимых для обеспечения лекарственной безопасности страны. Такая задача поставлена президентом страны Владимиром Путиным", - приводит пресс-служба слова Здунова. Плазма является незаменимым источником для производства лекарственных средств, которые применяются при лечении многих заболеваний, таких как дефицит иммунитета, неврологические, инфекционные и аутоиммунные заболевания, сердечная недостаточность, астма, кровоточивость и гемофилия. Плазмоцентр, который планируется создать на базе Мордовской республиканской станции переливания крови, будет оснащен самым современным оборудованием. "В рамках концепции по увеличению заготовки плазмы крови, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство, были рассмотрены 85 регионов. В результате отобрали 22 субъекта РФ. Затем, после проведения подробного аудита, в проект попали только восемь регионов - это республики Башкирия и Мордовия, Воронежская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская и Самарская области", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера Мордовии Галины Лотвановой. По словам главного врача Мордовской республиканской станции переливания крови Ольги Македонской, республику отобрали как перспективный регион для реализации концепции и поэтапного наращивания объемов заготовки плазмы, начиная с 10 тонн в 2024 году и с выходом на максимальную мощность - 30 тонн заготовки - к 2027 году. Отмечается, что в ходе состоявшейся ранее рабочей встречи главы Мордовии с руководителем ФМБА обсуждались вопросы взаимодействия по развитию Службы крови. В частности, речь шла о программе модернизации Мордовской республиканской станции переливания крови, включающей оснащение новым оборудованием на 1,1 миллиарда рублей. В состав оборудования должен войти модульный плазмоцентр.
https://ria.ru/20230525/mordoviya-1874153511.html
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россия, артем здунов, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Владимир Путин, Республика Мордовия
В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения

В Мордовии появится центр для сбора и хранения плазмы федерального значения

© Екатерина СытинаХранение плазмы
Хранение плазмы
© Екатерина Сытина
Хранение плазмы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Центр для сбора и хранения одного из ключевых компонентов крови - плазмы - создадут в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава региона Артём Здунов подчеркнул, что участие Мордовии в большом и социально значимом федеральном проекта по развитию службы крови было поддержано руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.
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"Речь идет о производственной плазме, не подлежащей клиническому использованию. Это фармацевтическая субстанция для производства лекарственных препаратов из крови, необходимых для обеспечения лекарственной безопасности страны. Такая задача поставлена президентом страны Владимиром Путиным", - приводит пресс-служба слова Здунова.
Плазма является незаменимым источником для производства лекарственных средств, которые применяются при лечении многих заболеваний, таких как дефицит иммунитета, неврологические, инфекционные и аутоиммунные заболевания, сердечная недостаточность, астма, кровоточивость и гемофилия. Плазмоцентр, который планируется создать на базе Мордовской республиканской станции переливания крови, будет оснащен самым современным оборудованием.
"В рамках концепции по увеличению заготовки плазмы крови, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство, были рассмотрены 85 регионов. В результате отобрали 22 субъекта РФ. Затем, после проведения подробного аудита, в проект попали только восемь регионов - это республики Башкирия и Мордовия, Воронежская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская и Самарская области", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера Мордовии Галины Лотвановой.
По словам главного врача Мордовской республиканской станции переливания крови Ольги Македонской, республику отобрали как перспективный регион для реализации концепции и поэтапного наращивания объемов заготовки плазмы, начиная с 10 тонн в 2024 году и с выходом на максимальную мощность - 30 тонн заготовки - к 2027 году.
Отмечается, что в ходе состоявшейся ранее рабочей встречи главы Мордовии с руководителем ФМБА обсуждались вопросы взаимодействия по развитию Службы крови. В частности, речь шла о программе модернизации Мордовской республиканской станции переливания крови, включающей оснащение новым оборудованием на 1,1 миллиарда рублей. В состав оборудования должен войти модульный плазмоцентр.
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Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Владимир ПутинРеспублика Мордовия
 
 
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