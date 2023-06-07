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СВР заявила, что у молдавских СМИ есть карт-бланш на русофобию - РИА Новости, 07.06.2023
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13:43 07.06.2023 (обновлено: 13:44 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876694800.html
СВР заявила, что у молдавских СМИ есть карт-бланш на русофобию
СВР заявила, что у молдавских СМИ есть карт-бланш на русофобию - РИА Новости, 07.06.2023
СВР заявила, что у молдавских СМИ есть карт-бланш на русофобию
Молдавские СМИ находятся под плотным западным контролем, им дан карт-бланш на русофобское освещение событий, заявила Служба внешней разведки РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:43
2023-06-07T13:44
в мире
россия
молдавия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Молдавские СМИ находятся под плотным западным контролем, им дан карт-бланш на русофобское освещение событий, заявила Служба внешней разведки РФ. "Кишинев предоставил карт-бланш русофобской идеологии. Ее распространением занимаются и покорные властям молдавские СМИ, и многочисленные румынские телеканалы, и искусственно навязываемые молдаванам украинские издания", - говорится в заявлении. "По поступающим в СВР России сведениям, такие массмедиа в Молдавии находятся под плотным западным контролем. Для их сотрудников на регулярной основе проводятся специальные семинары для разъяснения, как "правильно" освещать те или иные события. Финансирование подобных СМИ осуществляется на гранты Агентства по международному развитию США, Европейского фонда в поддержку демократии, германских партийных фондов, посольств и МИДов государств Запада", - отмечает СВР.По сообщению СВР, в российской спецслужбе "обратили внимание на утверждения (президента Молдавии) Майи Санду о том, что "каждый день Кремль и преступные группировки совершают гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдавии"."Таким образом, эта гражданка Румынии недружественной России натовской страны, стремится найти оправдание жесточайшей цензуре, которую молдавские власти насаждают в собственном информационном пространстве. В Молдавии запрещены фактически любые публикации, не соответствующие идеологическим установкам Запада и близкого сердцу Санду националистического киевского режима. Вопиющим фактом стало закрытие в конце прошлого года шести ведущих телеканалов с иезуитской формулировкой "за пропаганду войны через молчание", - говорится в заявлении."Казалось бы, для полного торжества западной демократии Молдавии не хватает только оруэлловского "министерства правды". Но и эта проблема скоро будет решена. Санду уже заявила о намерении создать Национальный центр по защите информации и борьбе с пропагандой "Патриот". Его полномочий будет более чем достаточно, чтобы исполнять подобные функции", - резюмирует СВР.
https://ria.ru/20230531/otnosheniya-1875413922.html
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в мире, россия, молдавия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Молдавия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР заявила, что у молдавских СМИ есть карт-бланш на русофобию

СВР заявила, что Запад, плотно контролируя молдавские СМИ, дал им карт-бланш на русофобию

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Молдавские СМИ находятся под плотным западным контролем, им дан карт-бланш на русофобское освещение событий, заявила Служба внешней разведки РФ.
"Кишинев предоставил карт-бланш русофобской идеологии. Ее распространением занимаются и покорные властям молдавские СМИ, и многочисленные румынские телеканалы, и искусственно навязываемые молдаванам украинские издания", - говорится в заявлении.
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"По поступающим в СВР России сведениям, такие массмедиа в Молдавии находятся под плотным западным контролем. Для их сотрудников на регулярной основе проводятся специальные семинары для разъяснения, как "правильно" освещать те или иные события. Финансирование подобных СМИ осуществляется на гранты Агентства по международному развитию США, Европейского фонда в поддержку демократии, германских партийных фондов, посольств и МИДов государств Запада", - отмечает СВР.
По сообщению СВР, в российской спецслужбе "обратили внимание на утверждения (президента Молдавии) Майи Санду о том, что "каждый день Кремль и преступные группировки совершают гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдавии".
"Таким образом, эта гражданка Румынии недружественной России натовской страны, стремится найти оправдание жесточайшей цензуре, которую молдавские власти насаждают в собственном информационном пространстве. В Молдавии запрещены фактически любые публикации, не соответствующие идеологическим установкам Запада и близкого сердцу Санду националистического киевского режима. Вопиющим фактом стало закрытие в конце прошлого года шести ведущих телеканалов с иезуитской формулировкой "за пропаганду войны через молчание", - говорится в заявлении.
"Казалось бы, для полного торжества западной демократии Молдавии не хватает только оруэлловского "министерства правды". Но и эта проблема скоро будет решена. Санду уже заявила о намерении создать Национальный центр по защите информации и борьбе с пропагандой "Патриот". Его полномочий будет более чем достаточно, чтобы исполнять подобные функции", - резюмирует СВР.
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В миреРоссияМолдавияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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