https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876638576.html

Молдавия намерена денонсировать два соглашения с СНГ

Молдавия намерена денонсировать два соглашения с СНГ - РИА Новости, 07.06.2023

Молдавия намерена денонсировать два соглашения с СНГ

Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили на заседании консультативные заключения относительно денонсации двух... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T09:59

2023-06-07T09:59

2023-06-07T10:04

в мире

молдавия

снг

парламент молдавии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg

КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили на заседании консультативные заключения относительно денонсации двух соглашений, подписанных в рамках СНГ, сообщили в пресс-службе парламента. "Будет денонсировано соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) о стратегических вооруженных силах от 30 декабря 1991 года. Денонсация этого соглашения своевременна в контексте того, что Республика Молдова не обладает ядерным оружием, а сотрудничество в рамках СНГ исключает взаимодействие в военно-политической сфере, упор делается на экономическое сотрудничество", - отметили в релизе, опубликованном на сайте парламента. Предполагается также денонсация соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которое было составлено в Минске 22 января 1993 года, с изменениями, внесенными протоколом 30 октября 2015 года в Душанбе. "По мнению министерства иностранных дел и европейской интеграции, денонсация этого соглашения происходит в результате минимального взаимодействия по данному сегменту сотрудничества, его неприменения, а также несоответствия реалиям. Соглашение и дополнительный протокол являются двумя неотъемлемыми актами, поэтому их денонсация будет одновременной", - подчеркнули в сообщении. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. На сегодняшний день кабмин одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашение об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Кроме того, по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873662763.html

https://ria.ru/20230519/sng-1873040350.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, снг, парламент молдавии