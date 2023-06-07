https://ria.ru/20230607/medspetsialisty-1876780424.html

Воробьев: необходимо привлечь более тысячи медспециалистов в Подмосковье

Воробьев: необходимо привлечь более тысячи медспециалистов в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2023

Воробьев: необходимо привлечь более тысячи медспециалистов в Подмосковье

Более тысячи медицинских специалистов необходимо привлечь в Московскую область, среди них 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узкопрофильных специалистов,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:40

2023-06-07T17:40

2023-06-07T17:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более тысячи медицинских специалистов необходимо привлечь в Московскую область, среди них 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узкопрофильных специалистов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "За прошлый год у нас прибавилось 1000 специалистов: 567 врачей, 390 медсестер и фельдшеров. И сегодня стоит задача привлечь еще 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узких специалистов – лор, офтальмолог, невролог, онколог, кардиолог. Все хорошо знаю, насколько востребованы и важны эти профессии. Именно поэтому мы будем и дальше предлагать и просим всех тех, от кого зависит результат, максимально осуществлять поиск врачей", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По его словам, первичное звено оказания медицинской помощи населению - "самый тяжелый участок", куда стремятся не все врачи.

https://ria.ru/20220127/drug-1769773008.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев