https://ria.ru/20230607/medspetsialisty-1876780424.html
Воробьев: необходимо привлечь более тысячи медспециалистов в Подмосковье
Воробьев: необходимо привлечь более тысячи медспециалистов в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2023
Воробьев: необходимо привлечь более тысячи медспециалистов в Подмосковье
Более тысячи медицинских специалистов необходимо привлечь в Московскую область, среди них 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узкопрофильных специалистов,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:40
2023-06-07T17:40
2023-06-07T17:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более тысячи медицинских специалистов необходимо привлечь в Московскую область, среди них 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узкопрофильных специалистов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "За прошлый год у нас прибавилось 1000 специалистов: 567 врачей, 390 медсестер и фельдшеров. И сегодня стоит задача привлечь еще 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узких специалистов – лор, офтальмолог, невролог, онколог, кардиолог. Все хорошо знаю, насколько востребованы и важны эти профессии. Именно поэтому мы будем и дальше предлагать и просим всех тех, от кого зависит результат, максимально осуществлять поиск врачей", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По его словам, первичное звено оказания медицинской помощи населению - "самый тяжелый участок", куда стремятся не все врачи.
https://ria.ru/20220127/drug-1769773008.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев