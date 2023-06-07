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В Кузбасском медколледже открыли целевой набор - РИА Новости, 07.06.2023
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10:05 07.06.2023 (обновлено: 11:50 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/medkolledzh-1876639852.html
В Кузбасском медколледже открыли целевой набор
В Кузбасском медколледже открыли целевой набор - РИА Новости, 07.06.2023
В Кузбасском медколледже открыли целевой набор
По поручению кемеровского губернатора Сергея Цивилева в Кузбасском медколледже впервые открыт целевой набор абитуриентов, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:05
2023-06-07T11:50
общество
новокузнецк
прокопьевск
анжеро-судженск
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. По поручению кемеровского губернатора Сергея Цивилева в Кузбасском медколледже впервые открыт целевой набор абитуриентов, сообщает в Telegram-канале пресс-служба правительства региона. "Кузбасский медицинский колледж впервые в этом году открывает целевой набор абитуриентов. Сделано это по поручению главы региона Сергея Цивилева. 420 выпускников школ смогут за счет бюджета получить профессию медсестры, фельдшера, акушерки или лаборанта с гарантированным трудоустройством. Обучение будет проходить в рамках целевых контрактов, которые каждый абитуриент заключит с Кузбасским медколледжем и медицинской организацией", – говорится в сообщении. Уточняется, что количество мест по специальностям и организациям определено, исходя из потребностей муниципалитетов. "Обеспечение квалифицированными кадрами среднего звена – важнейшая задача для стабильной работы системы здравоохранения. Целевой набор позволит подготовить недостающих специалистов для конкретных медицинских организаций, в том числе в небольших населенных пунктах и отдаленных территориях. Такой подход уже показал свою эффективность на примере медуниверситета. Теперь больницы, поликлиники и ФАПы смогут по своему заказу готовить нужных специалистов. А молодые люди не просто освоят профессию, но и будут иметь гарантию получения работы", – приводятся в сообщении слова Цивилева. По условиям контракта студент-целевик после окончания колледжа должен отработать в медицинской организации не менее трех лет. Подавать документы на целевое обучение по принципу "одного окна" можно уже сейчас – напрямую в Кузбасский медицинский колледж, а также с 8 июня в его филиалы в Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Белове и Ленинске-Кузнецком. Абитуриент – а им в зависимости от выбранной специальности могут стать выпускники как 9-х, так и 11-х классов – выберет любую из предложенных медорганизаций независимо от места проживания и обучения. Список необходимых документов опубликован на сайте колледжа в разделе "Абитуриенту". Также по поручению губернатора Сергея Цивилева на новый учебный год в медколледже на 10% увеличено количество бюджетных мест, теперь их 1 145 (включая целевиков).
https://ria.ru/20230412/obrazovanie-1864853863.html
https://na.ria.ru/20230417/kolledzh-1863675754.html
https://ria.ru/20230123/medkolledzhi-1846771443.html
новокузнецк
прокопьевск
анжеро-судженск
кемеровская область
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общество, новокузнецк, прокопьевск, анжеро-судженск, сергей цивилев, кемеровская область
Общество, Новокузнецк, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Сергей Цивилев, Кемеровская область
В Кузбасском медколледже открыли целевой набор

По поручению губернатора Цивилева в Кузбасском медколледже открыли целевой набор

© Фото : Цивилев. Live / TelegramВ Кузбасском медколледже впервые открыт целевой набор абитуриентов
В Кузбасском медколледже впервые открыт целевой набор абитуриентов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Цивилев. Live / Telegram
В Кузбасском медколледже впервые открыт целевой набор абитуриентов
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. По поручению кемеровского губернатора Сергея Цивилева в Кузбасском медколледже впервые открыт целевой набор абитуриентов, сообщает в Telegram-канале пресс-служба правительства региона.
"Кузбасский медицинский колледж впервые в этом году открывает целевой набор абитуриентов. Сделано это по поручению главы региона Сергея Цивилева. 420 выпускников школ смогут за счет бюджета получить профессию медсестры, фельдшера, акушерки или лаборанта с гарантированным трудоустройством. Обучение будет проходить в рамках целевых контрактов, которые каждый абитуриент заключит с Кузбасским медколледжем и медицинской организацией", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что количество мест по специальностям и организациям определено, исходя из потребностей муниципалитетов.
«
"Обеспечение квалифицированными кадрами среднего звена – важнейшая задача для стабильной работы системы здравоохранения. Целевой набор позволит подготовить недостающих специалистов для конкретных медицинских организаций, в том числе в небольших населенных пунктах и отдаленных территориях. Такой подход уже показал свою эффективность на примере медуниверситета. Теперь больницы, поликлиники и ФАПы смогут по своему заказу готовить нужных специалистов. А молодые люди не просто освоят профессию, но и будут иметь гарантию получения работы", – приводятся в сообщении слова Цивилева.
По условиям контракта студент-целевик после окончания колледжа должен отработать в медицинской организации не менее трех лет. Подавать документы на целевое обучение по принципу "одного окна" можно уже сейчас – напрямую в Кузбасский медицинский колледж, а также с 8 июня в его филиалы в Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Белове и Ленинске-Кузнецком. Абитуриент – а им в зависимости от выбранной специальности могут стать выпускники как 9-х, так и 11-х классов – выберет любую из предложенных медорганизаций независимо от места проживания и обучения. Список необходимых документов опубликован на сайте колледжа в разделе "Абитуриенту".
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Также по поручению губернатора Сергея Цивилева на новый учебный год в медколледже на 10% увеличено количество бюджетных мест, теперь их 1 145 (включая целевиков).
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ОбществоНовокузнецкПрокопьевскАнжеро-СудженскСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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