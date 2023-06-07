https://ria.ru/20230607/mediamenedzhery-1876774117.html

Африканские медиаменеджеры присоединились к круглому столу Sputnik

Африканские медиаменеджеры присоединились к круглому столу Sputnik - РИА Новости, 07.06.2023

Африканские медиаменеджеры присоединились к круглому столу Sputnik

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол Sputnik на тему "Россия – Африка: сотрудничество в области... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:18

2023-06-07T17:18

2023-06-07T17:18

sputnik

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол Sputnik на тему "Россия – Африка: сотрудничество в области медиа". В дискуссии приняли участие начальник управления по работе со странами Африки Международного новостного агентства и радио Sputnik Виктория Буданова, заместитель генерального директора Алжирской государственной телевизионной компании EPTV Мессауд Альгем, руководитель службы производства африканского контента RT Святослав Щеголев, главный консультант генерального директора Конголезской национальной телерадиовещательной корпорации Дидье Мби (Демократическая Республика Конго), генеральный директор Мавританского информационного агентства Мохамед Фолл Умейр Бейе, декан факультета журналистики Воронежского государственного университета Владимир Тулупов, преподаватель Института прессы и информационных наук Университета Мануба (Тунис) Чауки Алуи и генеральный директор Управления радио и телевидения Коморских островов ORTC Мохамед Абду Мхаджу.Начальник управления по работе со странами Африки Международного новостного агентства и радио Sputnik Виктория Буданова выделила несколько причин, по которым необходимо прямое сотрудничество СМИ России и стран Африки: "Это, прежде всего, борьба с фейковыми новостями, а также проблема западной цензуры, которую многие африканские эксперты называют проявлением неоколониализма". Говоря о цензуре в отношении российских СМИ на Западе, эксперт отметила: "Пустота, которая образовалась в ЕС после запрета вещания Sputnik и RT, привела к тому, что разрешенную информацию стало невозможно перепроверить на 100 процентов". Она добавила, что неизбежная цифровизация медийного пространства также требует обмена опытом.Мессауд Альгем, заместитель генерального директора алжирской телекомпании EPTV заявил: "EPTV включает в себя 9 телеканалов. Такие встречи для нас — это свежий воздух, это новый курс, новый источник информации. Как говорит известная пословица, собраться вместе — это начало, держаться вместе — это прогресс, работать вместе — это успех".Медиаэксперт из Туниса Чауки Алуи дал характеристику современному геополитическому контексту развития медиасотрудничества: "Военные действия, которые сейчас происходят на территории Украины, могут привести к окончательному оформлению многополярного мира. Многополярность – это исторический шанс для Африки, и его надо не упустить. Такой шанс представляется не каждый день. Африка была жертвой однополярного мира".Руководитель службы производства африканского контента RT Святослав Щеголев сообщил: "Наши СМИ могут стать той платформой, которая даст африканцам возможность высказаться, даст возможность африканским журналистам говорить на африканские темы так, как они сами считают нужным, исходя из самых высоких журналистских стандартов, к которым мы привыкли". Эксперт подчеркнул, что вокруг Африки существует целый ряд стереотипов: "Африка воспринимается как одна страна, но её нельзя воспринимать как некий единообразный континент. Африка многолика и разнообразна, но, в то же время, африканские страны объединяют многие общие интересы, и это необходимо учитывать".Главный консультант генерального директора Конголезской национальной телерадиовещательной корпорации Дидье Мби также поднял тему многополярного мира: "Надо знать историю нашей страны: Демократическая республика Конго была частной собственностью короля Бельгии. Мы также страдали от холодной войны и биполярного мира, а сейчас мир многополярен. Это позволяет нам сотрудничать с другими странами, а не только со странами Запада".Генеральный директор Мавританского информационного агентства Мохамед Фолл Умейр Бейе выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с российскими СМИ, а том числе и для борьбы с распространением фейковых новостей: "Мы видели, насколько печальными могут быть результаты распространения фейков в эпоху пандемии COVID-19…поэтому Мавританское информационное агентство включилось в программу по выявлению и разоблачению фейк ньюс, и с агентством Спутник мы надеемся сотрудничать и в этой области".Декан Факультета журналистики Воронежского государственного университета Владимир Тулупов отметил, что в вузе африканские студенты обучаются с 1968 года и многие выпускники журфака успешно работают в СМИ. Эксперт подчеркнул, что современным журналистам приходится работать в условиях постправды, когда важна не истина, а впечатления, а эмоции превалируют над фактами в оценке новостей.Генеральный директор Управления радио и телевидения Коморских островов Мохамед Абду Мхаджу резюмировал, что партнерские связи между СМИ России и Африки необходимы для совместного регулирования глобальных вызовов.Дискуссия стала завершающим экспертным мероприятием цикла "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".

https://ria.ru/20230531/sputnikpro-1875372554.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства