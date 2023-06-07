https://ria.ru/20230607/lift-1876714128.html

В Нижнем Новгороде два человека пострадали при падении лифта

В Нижнем Новгороде два человека пострадали при падении лифта - РИА Новости, 07.06.2023

В Нижнем Новгороде два человека пострадали при падении лифта

Два человека получили травмы при падении лифта в административном здании в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МЧС региона. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:46

2023-06-07T14:46

2023-06-07T14:46

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Два человека получили травмы при падении лифта в административном здании в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МЧС региона. Сообщение о падении лифта в административном здании по улице Народной в Московском районе поступило утром в среду. "К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения. По сверке с медиками, стало известно, что в результате происшествия пострадали два человека. Оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении. В свою очередь региональная трудовая инспекция информирует о том, что "при падении лифта в шахту пострадали два работника. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая".

https://ria.ru/20230505/lift-1869882912.html

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)