https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html

Президент Косово оскорбила Вучича

Президент Косово оскорбила Вучича - РИА Новости, 07.06.2023

Президент Косово оскорбила Вучича

Президент Косово Вьоса Османи, говоря о предстоящих выборах в частично признанном государстве, назвала лидера Сербии Александра Вучича королем драмы, сообщило... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:49

2023-06-07T14:49

2023-06-07T14:49

в мире

косово

сербия

александр вучич

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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Президент Косово Вьоса Османи, говоря о предстоящих выборах в частично признанном государстве, назвала лидера Сербии Александра Вучича королем драмы, сообщило Reuters."Вучич на большинстве своих мероприятий - настоящий король драмы. Поэтому он, конечно, попытался снова создать много драматизма, но не представил никаких идей, которые способствовали бы миру и стабильности в регионе", - заявила Османи.Лидер Косово заявила, что перед выборами нуждается в заверениях международного сообщества в том, что Белград не будет вмешиваться в процесс. Сербия отрицает обвинения Косово в том, что она не позволила сербским кандидатам участвовать в голосовании.Вьоса Османи заключила, что, по ее мнению, Вучич любит делать вид, что он идет на большие уступки, и что на него оказывается слишком большое давление.

https://ria.ru/20230603/kosovo-1875893696.html

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в мире, косово, сербия, александр вучич