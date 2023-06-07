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Президент Косово оскорбила Вучича - РИА Новости, 07.06.2023
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14:49 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html
Президент Косово оскорбила Вучича
Президент Косово оскорбила Вучича - РИА Новости, 07.06.2023
Президент Косово оскорбила Вучича
Президент Косово Вьоса Османи, говоря о предстоящих выборах в частично признанном государстве, назвала лидера Сербии Александра Вучича королем драмы, сообщило... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:49
2023-06-07T14:49
в мире
косово
сербия
александр вучич
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Президент Косово Вьоса Османи, говоря о предстоящих выборах в частично признанном государстве, назвала лидера Сербии Александра Вучича королем драмы, сообщило Reuters."Вучич на большинстве своих мероприятий - настоящий король драмы. Поэтому он, конечно, попытался снова создать много драматизма, но не представил никаких идей, которые способствовали бы миру и стабильности в регионе", - заявила Османи.Лидер Косово заявила, что перед выборами нуждается в заверениях международного сообщества в том, что Белград не будет вмешиваться в процесс. Сербия отрицает обвинения Косово в том, что она не позволила сербским кандидатам участвовать в голосовании.Вьоса Османи заключила, что, по ее мнению, Вучич любит делать вид, что он идет на большие уступки, и что на него оказывается слишком большое давление.
https://ria.ru/20230603/kosovo-1875893696.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич
Президент Косово оскорбила Вучича

Президент Косово Османи назвала сербского лидера Вучича королем драмы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Президент Косово Вьоса Османи, говоря о предстоящих выборах в частично признанном государстве, назвала лидера Сербии Александра Вучича королем драмы, сообщило Reuters.
"Вучич на большинстве своих мероприятий - настоящий король драмы. Поэтому он, конечно, попытался снова создать много драматизма, но не представил никаких идей, которые способствовали бы миру и стабильности в регионе", - заявила Османи.
Лидер Косово заявила, что перед выборами нуждается в заверениях международного сообщества в том, что Белград не будет вмешиваться в процесс. Сербия отрицает обвинения Косово в том, что она не позволила сербским кандидатам участвовать в голосовании.
Вьоса Османи заключила, что, по ее мнению, Вучич любит делать вид, что он идет на большие уступки, и что на него оказывается слишком большое давление.
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