https://ria.ru/20230607/kndr-1876677637.html

Сеул будет побуждать Москву и Пекин помочь решить ядерную проблему КНДР

Сеул будет побуждать Москву и Пекин помочь решить ядерную проблему КНДР - РИА Новости, 07.06.2023

Сеул будет побуждать Москву и Пекин помочь решить ядерную проблему КНДР

Южная Корея будет предпринимать дипломатические усилия, чтобы побудить Китай и Россию сыграть конструктивную роль в решении северокорейской ядерной проблемы, а... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:33

2023-06-07T12:33

2023-06-07T12:33

в мире

россия

южная корея

китай

юн сок ель

сон ким

петр ильичев

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155309/76/1553097640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89e653a1860358f9a945d05061bb1029.jpg

СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. Южная Корея будет предпринимать дипломатические усилия, чтобы побудить Китай и Россию сыграть конструктивную роль в решении северокорейской ядерной проблемы, а также призовет Совет Безопасности ООН и стран-партнеров ввести новые санкции против Пхеньяна в случае новых "провокаций", говорится в выпущенном в среду документе, "Стратегии национальной безопасности" администрации президента Юн Сок Еля. Документ из 144 страниц с подзаголовком "Ключевое глобальное государство ради свободы, мира и процветания" в восьми разделах описывает национальную стратегию администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который будет у власти до 2027 года, в области безопасности и международных отношений. Она описывает в том числе создание сильной и технологически развитой армии, межкорейские отношения и ситуацию на Корейском полуострове, создание системы ответа на глобальные вызовы экономической безопасности и "упреждающее" реагирование на проблемы безопасности. Стратегия национальной безопасности также включает такие разделы, как "Защита либеральной демократии и вклад в глобальное процветание", "Осуществление дипломатического сотрудничества, основанного на свободе и солидарности". В документе отмечается, что "растущее сближение между Китаем, Россией и Северной Кореей" привело к ослаблению "импульса сотрудничества" в регионе Северно-Восточной Азии по таким вопросам региональной безопасности, как северокорейская ядерная проблема. "В случае крупной провокации, такой как ядерное испытание (КНДР – ред.), южнокорейское правительство будет призывать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принять новую резолюцию о санкциях (в отношении Северной Кореи – ред.) и ввести индивидуальные санкции в координации со странами-партнерами. Кроме того, будут предприняты дипломатические усилия, чтобы побудить Китай и Россию сыграть конструктивную роль в этом процессе", - говорится в документе. Подчеркивается, что Китай и Россия, хотя указывают на важность политического урегулирования проблемы Корейского полуострова, выражают свое "несогласие с действиями международного сообщества по усилению санкций" против Северной Кореи в ответ на ее "беспрецедентные провокации". Ранее в начале июня министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп на саммите "Шангри-Ла -Диалога" в Сингапуре призвал международное сообщество принять новые резолюции в СБ ООН, если КНДР продолжит "провокации", а также совместными усилиями доказать Пхеньяну, что "угрозы и насилие" ни к чему не приведут, сравнив проблему КНДР с ситуацией в Украине. Он также обвинил в бездействии и игнорировании "незаконной" деятельности Пхеньяна "некоторые страны", из-за которых Совет Безопасности ООН "не смог принять ни одной" дополнительной резолюции в отношении Северной Кореи, при этом он не назвал напрямую блокирующие решения СБ ООН государства - Россию и Китай. В то же время спецпредставитель США по КНДР Сон Ким 4 июня призвал Пекин использовать свое влияние на КНДР, чтобы побудить ее вернуться за стол переговоров, а также заявил, что США ждут от КНР выполнения обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН. Южная Корея и США в прошлом году несколько раз пытались принять заявления и резолюции об усилении санкций против Пхеньяна в Совете Безопасности ООН. Но Россия и Китай, которые отмечают, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной политикой США и их союзников, каждый раз блокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна, используя свое право постоянных членов СБ ООН. США и Южная Корея уже не раз выражали недовольство действиями РФ и КНР, так как только этот фактор мешает принять новые санкции в отношении Пхеньяна в рамках СБ ООН. В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией. МИД КНДР ранее заявляло, что страна "миролюбиво" проявляет усилия, чтобы предотвратить опасные столкновения на Корейском полуострове и создать стабильную обстановку безопасности в регионе, но "конфронтационная истерика" США мешает это сделать. Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил ранее РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. РФ хочет нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, считает, что текущий кризис закончится разрядкой, заявил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

https://ria.ru/20230531/raketa-1875224269.html

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865722714.html

https://ria.ru/20230520/politika-1873079599.html

https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html

россия

южная корея

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, южная корея, китай, юн сок ель, сон ким, петр ильичев, оон