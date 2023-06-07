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Сербия и США усилят сотрудничество в сфере киберзащиты - РИА Новости, 07.06.2023
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18:59 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/kiberzaschita-1876798236.html
Сербия и США усилят сотрудничество в сфере киберзащиты
Сербия и США усилят сотрудничество в сфере киберзащиты - РИА Новости, 07.06.2023
Сербия и США усилят сотрудничество в сфере киберзащиты
Вооруженные силы Сербии и США продолжать развивать новые виды сотрудничества, такие как подготовка младшего командного состава и обучение киберзащите, сообщило... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:59
2023-06-07T18:59
в мире
сербия
сша
александр вучич
милош вучевич
кибербезопасность
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БЕЛГРАД, 7 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Сербии и США продолжать развивать новые виды сотрудничества, такие как подготовка младшего командного состава и обучение киберзащите, сообщило сербское минобороны. В Сербии с рабочим визитом находится начальник бюро Национальной гвардии США генерал Даниел Хокансон, в составе делегации и заместитель командующего Национальной гвардией Огайо бригадный генерал Стивен Роудс. Сербский президент Александр Вучич в среду на встрече с Хокансоном заявил, что Белград готов при сохранении военного нейтралитета наращивать сотрудничество с армией США ради мира и стабильности в регионе. Затем американских гостей принял начальник сербского генштаба генерал Милан Мойсилович. "Собеседники согласились в том, что военное сотрудничество двух государств, которое в значительной мере происходит в рамках госпрограммы партнёрства с Национальной гвардией Огайо, интенсивно и содержательно и способствует достижению оперативной совместимости и поднятию уровня оперативных способностей вооруженных сил. Сделан вывод, что необходимо продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества, которые дают конкретные и ясно видимые результаты, прежде всего, в сфере обучения, развития младшего комсостава и киберзащите", - сообщило сербское минобороны. Ранее в среду с главой бюро нацгвардии США встретился министр обороны Сербии Милош Вучевич. Как указало сербское минобороны, глава ведомства отметил, что двусторонние отношения государств развиваются по нарастающей и что "обе стороны выразили намерение продолжить и углубить сотрудничество в области обороны". Глава МО Сербии также поблагодарил США за обучение военнослужащих и дотации для системы сербской обороны. При этом Вучевич подчеркнул "долгосрочную стратегическую позицию Сербии по сохранению военного нейтралитета".
https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html
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в мире, сербия, сша, александр вучич, милош вучевич, кибербезопасность
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Милош Вучевич, Кибербезопасность
Сербия и США усилят сотрудничество в сфере киберзащиты

Сербия и США усилят сотрудничество в подготовке младшего командного состава и киберзащите

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЕЛГРАД, 7 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Сербии и США продолжать развивать новые виды сотрудничества, такие как подготовка младшего командного состава и обучение киберзащите, сообщило сербское минобороны.
В Сербии с рабочим визитом находится начальник бюро Национальной гвардии США генерал Даниел Хокансон, в составе делегации и заместитель командующего Национальной гвардией Огайо бригадный генерал Стивен Роудс.
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Сербский президент Александр Вучич в среду на встрече с Хокансоном заявил, что Белград готов при сохранении военного нейтралитета наращивать сотрудничество с армией США ради мира и стабильности в регионе. Затем американских гостей принял начальник сербского генштаба генерал Милан Мойсилович.
"Собеседники согласились в том, что военное сотрудничество двух государств, которое в значительной мере происходит в рамках госпрограммы партнёрства с Национальной гвардией Огайо, интенсивно и содержательно и способствует достижению оперативной совместимости и поднятию уровня оперативных способностей вооруженных сил. Сделан вывод, что необходимо продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества, которые дают конкретные и ясно видимые результаты, прежде всего, в сфере обучения, развития младшего комсостава и киберзащите", - сообщило сербское минобороны.
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Ранее в среду с главой бюро нацгвардии США встретился министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Как указало сербское минобороны, глава ведомства отметил, что двусторонние отношения государств развиваются по нарастающей и что "обе стороны выразили намерение продолжить и углубить сотрудничество в области обороны". Глава МО Сербии также поблагодарил США за обучение военнослужащих и дотации для системы сербской обороны. При этом Вучевич подчеркнул "долгосрочную стратегическую позицию Сербии по сохранению военного нейтралитета".
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В миреСербияСШААлександр ВучичМилош ВучевичКибербезопасность
 
 
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