НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 7 июн - РИА Новости. Жизнь в Новой Каховке, пострадавшей от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, начинает возвращаться в прежнее русло, передает корреспондент РИА Новости. По данным властей города, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки понизился более чем на полметра. Уже в основном восстановлена подача электричества и воды, работает сотовая связь, возобновил движение пассажирский транспорт. На улицах "старого города" - прибрежного района Новой Каховки, наиболее пострадавшего от подтопления, - работают коммунальные службы, осуществляется уборка и вывоз мусора, принесенного водами разлившегося Днепра. Каховская гидроэлектростанция, разрушение которой накануне привело к нерегулируемому сбросу воды и затоплению обширных территорий, расположена в пяти километрах от Новой Каховки.
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Ольга Фомченкова
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Ситуация в Новой Каховке, где коммунальные службы ликвидируют последствиям наводнения
Новой Каховке с утра уже появились свет и вода, коммунальщики ликвидируют последствия наводнения. Подробнее о ситуации в городе - в репортаже РИА Новости.
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Жизнь в Новой Каховке возвращается в прежнее русло после разрушения ГЭС
В Новой Каховке через сутки после затопления появилась сотовая связь, есть свет и вода
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 7 июн - РИА Новости. Жизнь в Новой Каховке, пострадавшей от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, начинает возвращаться в прежнее русло, передает корреспондент РИА Новости.
По данным властей города, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки понизился более чем на полметра. Уже в основном восстановлена подача электричества и воды, работает сотовая связь, возобновил движение пассажирский транспорт.
На улицах "старого города" - прибрежного района Новой Каховки, наиболее пострадавшего от подтопления, - работают коммунальные службы, осуществляется уборка и вывоз мусора, принесенного водами разлившегося Днепра.
Каховская гидроэлектростанция, разрушение которой накануне привело к нерегулируемому сбросу воды и затоплению обширных территорий, расположена в пяти километрах от Новой Каховки.
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