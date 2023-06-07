https://ria.ru/20230607/kakhovka-1876662964.html

Жизнь в Новой Каховке возвращается в прежнее русло после разрушения ГЭС

Жизнь в Новой Каховке возвращается в прежнее русло после разрушения ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Жизнь в Новой Каховке возвращается в прежнее русло после разрушения ГЭС

Жизнь в Новой Каховке, пострадавшей от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, начинает возвращаться в прежнее русло, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:38

2023-06-07T11:38

2023-06-07T12:46

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

каховская гэс

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876681067_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dd43f15d7bb47669658cc272c5c2798.jpg

НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 7 июн - РИА Новости. Жизнь в Новой Каховке, пострадавшей от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, начинает возвращаться в прежнее русло, передает корреспондент РИА Новости. По данным властей города, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки понизился более чем на полметра. Уже в основном восстановлена подача электричества и воды, работает сотовая связь, возобновил движение пассажирский транспорт. На улицах "старого города" - прибрежного района Новой Каховки, наиболее пострадавшего от подтопления, - работают коммунальные службы, осуществляется уборка и вывоз мусора, принесенного водами разлившегося Днепра. Каховская гидроэлектростанция, разрушение которой накануне привело к нерегулируемому сбросу воды и затоплению обширных территорий, расположена в пяти километрах от Новой Каховки.

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация в Новой Каховке, где коммунальные службы ликвидируют последствиям наводнения Новой Каховке с утра уже появились свет и вода, коммунальщики ликвидируют последствия наводнения. Подробнее о ситуации в городе - в репортаже РИА Новости. 2023-06-07T11:38 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, каховская гэс, разрушение каховской гэс