https://ria.ru/20230607/ispytaniya-1876616581.html
Испытания поезда для доставки "Ангары" завершатся после проверок датчиков
Испытания поезда для доставки "Ангары" завершатся после проверок датчиков - РИА Новости, 07.06.2023
Испытания поезда для доставки "Ангары" завершатся после проверок датчиков
Испытания специальных контейнеров, в которых блоки ракет "Ангара" начнут доставляться железнодорожным транспортом на космодром Восточный, завершатся после... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T06:06
2023-06-07T06:06
2023-06-07T07:40
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
космос - риа наука
наука
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Испытания специальных контейнеров, в которых блоки ракет "Ангара" начнут доставляться железнодорожным транспортом на космодром Восточный, завершатся после проверки датчиков, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко в преддверии 30-летия предприятия."Автономные, комплексные испытания и аттестация новых средств транспортирования завершатся после контрольных проверок датчиковой аппаратуры, установленной на контейнерах, и оценки всех результатов, разрешающих сдачу в опытную эксплуатацию", — отметил Варочко.По его словам, комплексные испытания наземной инфраструктуры для ракет "Ангара" начались при погрузке составных частей конструкторско-технологического электрозаправочного макета, который получил название "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная) на специальные средства транспортирования.В дальнейшем для отправки на космодром планируется использовать эти же специально разработанные транспортные контейнеры.Полноразмерный макет "Ангары" для испытаний стартовых и технических систем прибыл на космодром Восточный 5 июня.Строительство стартового комплекса для этой ракеты на Восточном началось в 2018 году. Его планируется завершить в 2023 году и после испытаний провести первый пуск в конце года."Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ГКНПЦ имени М.В. Хруничева) создан 7 июня 1993 года на базе Машиностроительного завода имени М.В. Хруничева, ведущего свою историю с 1916 года, и конструкторского бюро "Салют".
https://ria.ru/20230209/kosmos-1850730775.html
https://ria.ru/20230607/tsentr-1876223205.html
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алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, космос - риа наука, наука
Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Космос - РИА Наука, Наука
Испытания поезда для доставки "Ангары" завершатся после проверок датчиков
Центр Хруничева: испытания поезда для доставки "Ангары" завершатся после проверок датчиков
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Испытания специальных контейнеров, в которых блоки ракет "Ангара" начнут доставляться железнодорожным транспортом на космодром Восточный, завершатся после проверки датчиков, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко в преддверии 30-летия предприятия.
«
"Автономные, комплексные испытания и аттестация новых средств транспортирования завершатся после контрольных проверок датчиковой аппаратуры, установленной на контейнерах, и оценки всех результатов, разрешающих сдачу в опытную эксплуатацию", — отметил Варочко.
По его словам, комплексные испытания наземной инфраструктуры для ракет "Ангара" начались при погрузке составных частей конструкторско-технологического электрозаправочного макета, который получил название "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная) на специальные средства транспортирования.
В дальнейшем для отправки на космодром планируется использовать эти же специально разработанные транспортные контейнеры.
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Полноразмерный макет "Ангары" для испытаний стартовых и технических систем прибыл на космодром Восточный 5 июня.
Строительство стартового комплекса для этой ракеты на Восточном началось в 2018 году. Его планируется завершить в 2023 году и после испытаний провести первый пуск в конце года.
"Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ГКНПЦ имени М.В. Хруничева) создан 7 июня 1993 года на базе Машиностроительного завода имени М.В. Хруничева, ведущего свою историю с 1916 года, и конструкторского бюро "Салют".
Космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева