https://ria.ru/20230607/iskusstvo-1876486121.html

Наказание за критику: как ругали когда-то современное искусство на Западе

Наказание за критику: как ругали когда-то современное искусство на Западе - РИА Новости, 07.06.2023

Наказание за критику: как ругали когда-то современное искусство на Западе

Первый большой проект при новом директоре ГМИИ Елизавете Лихачевой — это "Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века". Экспозиция в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:08

культура

париж

екатерина ii

вольтер

александр бенуа

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Первый большой проект при новом директоре ГМИИ Елизавете Лихачевой — это "Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века". Экспозиция в главном здании рассказывает, как критиковали актуальное искусство в век Просвещения. Почему за сатиру попадали в Бастилию и о чем сплетничал высший свет — в материале РИА Новости.Друг Екатерины II и критик актуального искусстваГлавным рецензентом на выставке в ГМИИ становится Дени Дидро — философ, помогавший Екатерине II и российским аристократам покупать лучшие произведения того времени для своих коллекций."Работы популярных художников — Греза, Буше, Фрагонара — уже тогда не уступали в цене шедеврам старых мастеров", — рассказывает РИА Новости заведующий отделом музея Вадим Садков.В эпоху Рубенса, Рафаэля не было понятия "современный художник" — существовало хорошее и плохое искусство.Известны случаи, когда Рубенс покупал картины нидерландских, итальянских коллег и ретушировал их, считая, что он делает лучше.В XVIII веке появилась художественная критика: на первых публичных показах членов Королевской академии живописи и скульптуры рецензенты оттачивали свое мастерство слова. Дидро был одним из главных — к его мнению прислушивались."Недостойная мазня" и "кабацкая картина"Экспозиция основана на "Салонах" Дидро — критических обзорах, выходивших в журнале "Литературная корреспонденция". Представлено французское искусство от рококо до неоклассицизма — более 200 работ."Леписье (Франсуа Бернар, художник. — Прим. ред.), оставьте эти сюжеты! Они требуют любви к правде, которой у вас нет. А лучше — не пишите совсем! Никогда я не слыхал, чтобы так восхваляли какую-нибудь картину, как этот мерзкий "Семейный портрет". Эта недостойная мазня вызывала одобрение зрителей, я то и дело слышал их восторженные восклицания", — возмущался Дидро.По словам Вадима Садкова, актуальное искусство критиковали всегда. Даже у Дидро, который пытался оставаться беспристрастным, были любимые и нелюбимые художники."Обливайтесь потом, валитесь с ног от усталости, создавайте поэмы — и все для кого? Для малой горстки людей со вкусом, которые будут восхищаться вами в безмолвии, когда тупая, невежественная толпа, едва бросив взгляд на ваш шедевр, пойдет млеть, восхищаться вывеской для пивной, кабацкой картиной", — писал критик.Особенно доставалось Карлу Ванлоо. Про его "Амура, стреляющего из лука" философ сказал, что тот стреляет всегда некрасиво, а еще у жертвы отталкивающий облик: "Забыв об аллегории, художник пронзает человека не метафорической, а реальной стрелой".Ну а в "Чтении" Дидро прошелся по изображенному на этой картине молодому человеку."Он с виду простоват, выглядит приказчиком, вырядившимся в маскарадный костюм, — иронизировал критик. — И у него слишком тяжелая челюсть. Я предпочел бы видеть здесь одно из таких скорее округлых, чем овальных лиц, живых и одухотворенных".Тексты Дидро распространялись в кругу друзей философа, их декламировали в престижных литературно-художественных салонах Парижа — у легендарной мадам Жоффрен или мадам Неккер.А после слухи разлетались по всему высшему свету, обсуждались потенциальными покупателями работ и простыми зрителями.Дидро советовал посещать выставки в сопровождении "умного художника", который "время от времени тыкал бы вас носом в хорошие картины, не замеченные вами, и в плохие, приведшие вас в восторг".Избить философаДоставалось и пейзажистам. Знаменитый Пьер Демаши однажды узнал от Дидро, что он вовсе не живописец."Перед нами — тщательно, со вкусом, аккуратно раскрашенные эстампы, поэтому его полотна всегда жестки и сухи на взгляд", — утверждал строгий француз.Даже искреннее восхищение Жаном-Батистом Грезом или Орасом Верне не мешало Дидро ругать отдельные их произведения.За художественную критику в XVIII веке можно было угодить в тюрьму: Дидро заключили в Венсенский замок за дерзкое "Письмо о слепых в назидание зрячим", возмутившее духовенство и высший свет. А Вольтер побывал в Бастилии за сатирические стихи в адрес регента и его дочери. Кстати, позднее философа и публициста избили лакеи шевалье де Рогана по его приказу — тоже за критику. Вольтер хотел вызывать аристократа на дуэль, но не успел: его вторично отправили в Бастилию."Что за убогий Салон у нас в нынешнем году! — писал в 1769-м Дидро. — Почти ни одного исторического полотна, большой вещи. Это не означает, что наши художники бездельничали. Но либо творения их попали за границу, либо их не выпустили из своих собраний любители".Неудивительно, что художники и их покровители часто обижались на такие отзывы.Диагноз времениСейчас актуальное искусство упрекают то в примитивности, то в сложности для понимания. А также в излишнем пиаре или отсутствии таланта. Но так было всегда.Известна полемика вокруг классической работы Кузьмы Петрова-Водкина "Сон"."В открытом письме Репин написал, что это манифест недоучки и диагноз времени, затем Александр Бенуа и Лев Бакст выступили в защиту картины также в открытых письмах, — говорит и. о. замдиректора по науке Российской государственной художественной галереи Виктория Данилюк. — А буквально через пару лет Бенуа раскритиковал Малевича".По ее словам, взгляд со стороны, особенно академических кругов, долгое время был как раз скептическим."Критиковать — нормально, для того чтобы осмыслить, — отмечает эксперт. — В современном мире все процессы (в том числе устаревания) ускоряются, поэтому критика может не успевать за ходом развития искусства".В наше время отсутствие четких критериев оценки лишает рецензентов базы, а художнику достаточно стать частью творческой среды и быть "эмпатичным интуитом", чтобы чувствовать веяния и тренды.

париж

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

париж, екатерина ii, вольтер, александр бенуа