https://ria.ru/20230607/iran-1876764734.html

Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей, заявил глава МИД

Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.06.2023

Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей, заявил глава МИД

Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе визита в Сеул в среду призвал остановить ядерную программу Ирана, чтобы не позволить этой стране "стать второй Северной... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:57

2023-06-07T16:57

2023-06-07T16:57

в мире

иран

израиль

южная корея

кндр (северная корея)

ближний восток

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе визита в Сеул в среду призвал остановить ядерную программу Ирана, чтобы не позволить этой стране "стать второй Северной Кореей". В ходе визита Коэн провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином. "Южная Корея сталкивается с ядерной угрозой... и они, как и мы, понимают опасность, которую ядерный Иран будет представлять для глобального мира и стабильности", - заявил Коэн. Он отметил, что обсудил с южнокорейским коллегой "пути сдерживания ядерной программы Ирана", выразив мнение, что ее остановят лишь "серьезные санкции в сочетании с реальной военной угрозой". "Мир должен извлечь уроки из неудачного опыта с Северной Кореей и остановить иранскую ядерную программу уже сейчас. Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей", - заявил Коэн, чьи слова приводит министерская пресс-служба. Главы МИД обеих стран также обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества, отметив, что товарооборот между странами достиг 3,3 миллиарда долларов в 2022 году, что примерно на 20% больше, чем годом ранее. "Оба государства являются мировыми лидерами в области инвестиций в исследования и разработки, и мы вместе продвигаем сотрудничество, которое приведет к совместным разработкам в области технологий и безопасности", - отметил Коэн. Коэн напомнил, что, работая на посту министра экономики Израиля, подписал соглашение о свободной торговле между Израилем и Южной Кореей, которое вступило в силу в декабре 2022 года. Для Израиля оно стало первым соглашением о свободной торговле, подписанным с азиатской страной, а для Южной Кореи - первым подобным соглашением с ближневосточным государством. По словам израильского министра, соглашение приведет к увеличению двусторонней торговли в ближайшие годы на благо экономик обеих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

https://ria.ru/20230607/oruzhie-1876625443.html

https://ria.ru/20230206/svpd-1850103408.html

https://ria.ru/20230226/iran-1854356880.html

иран

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кндр (северная корея)

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в мире, иран, израиль, южная корея, кндр (северная корея), ближний восток