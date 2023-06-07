https://ria.ru/20230607/iran-1876764734.html
Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей, заявил глава МИД
Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.06.2023
Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей, заявил глава МИД
Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе визита в Сеул в среду призвал остановить ядерную программу Ирана, чтобы не позволить этой стране "стать второй Северной... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:57
2023-06-07T16:57
2023-06-07T16:57
в мире
иран
израиль
южная корея
кндр (северная корея)
ближний восток
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе визита в Сеул в среду призвал остановить ядерную программу Ирана, чтобы не позволить этой стране "стать второй Северной Кореей". В ходе визита Коэн провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином. "Южная Корея сталкивается с ядерной угрозой... и они, как и мы, понимают опасность, которую ядерный Иран будет представлять для глобального мира и стабильности", - заявил Коэн. Он отметил, что обсудил с южнокорейским коллегой "пути сдерживания ядерной программы Ирана", выразив мнение, что ее остановят лишь "серьезные санкции в сочетании с реальной военной угрозой". "Мир должен извлечь уроки из неудачного опыта с Северной Кореей и остановить иранскую ядерную программу уже сейчас. Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей", - заявил Коэн, чьи слова приводит министерская пресс-служба. Главы МИД обеих стран также обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества, отметив, что товарооборот между странами достиг 3,3 миллиарда долларов в 2022 году, что примерно на 20% больше, чем годом ранее. "Оба государства являются мировыми лидерами в области инвестиций в исследования и разработки, и мы вместе продвигаем сотрудничество, которое приведет к совместным разработкам в области технологий и безопасности", - отметил Коэн. Коэн напомнил, что, работая на посту министра экономики Израиля, подписал соглашение о свободной торговле между Израилем и Южной Кореей, которое вступило в силу в декабре 2022 года. Для Израиля оно стало первым соглашением о свободной торговле, подписанным с азиатской страной, а для Южной Кореи - первым подобным соглашением с ближневосточным государством. По словам израильского министра, соглашение приведет к увеличению двусторонней торговли в ближайшие годы на благо экономик обеих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
https://ria.ru/20230607/oruzhie-1876625443.html
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в мире, иран, израиль, южная корея, кндр (северная корея), ближний восток
В мире, Иран, Израиль, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Ближний Восток
Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей, заявил глава МИД
Глава МИД Эли Коэн заявил, что Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе визита в Сеул в среду призвал остановить ядерную программу Ирана, чтобы не позволить этой стране "стать второй Северной Кореей".
В ходе визита Коэн провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи
Пак Чином.
«
"Южная Корея сталкивается с ядерной угрозой... и они, как и мы, понимают опасность, которую ядерный Иран будет представлять для глобального мира и стабильности", - заявил Коэн.
Он отметил, что обсудил с южнокорейским коллегой "пути сдерживания ядерной программы Ирана", выразив мнение, что ее остановят лишь "серьезные санкции в сочетании с реальной военной угрозой".
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"Мир должен извлечь уроки из неудачного опыта с Северной Кореей и остановить иранскую ядерную программу уже сейчас. Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей", - заявил Коэн, чьи слова приводит министерская пресс-служба.
Главы МИД обеих стран также обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества, отметив, что товарооборот между странами достиг 3,3 миллиарда долларов в 2022 году, что примерно на 20% больше, чем годом ранее.
"Оба государства являются мировыми лидерами в области инвестиций в исследования и разработки, и мы вместе продвигаем сотрудничество, которое приведет к совместным разработкам в области технологий и безопасности", - отметил Коэн.
Коэн напомнил, что, работая на посту министра экономики Израиля, подписал соглашение о свободной торговле между Израилем и Южной Кореей, которое вступило в силу в декабре 2022 года. Для Израиля оно стало первым соглашением о свободной торговле, подписанным с азиатской страной, а для Южной Кореи - первым подобным соглашением с ближневосточным государством.
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По словам израильского министра, соглашение приведет к увеличению двусторонней торговли в ближайшие годы на благо экономик обеих стран.
В 2015 году Великобритания
, Германия, Китай
, Россия, США
, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе
вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана
. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене
проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона
против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс
оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
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