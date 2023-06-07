https://ria.ru/20230607/imuschestvo-1876580865.html

В РПЦ рассказали про законопроект о запрете приватизации имущества общин

В РПЦ рассказали про законопроект о запрете приватизации имущества общин - РИА Новости, 07.06.2023

В РПЦ рассказали про законопроект о запрете приватизации имущества общин

Законопроект, предусматривающий запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, был инициирован Русской православной церковью, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T05:14

2023-06-07T05:14

2023-06-07T05:14

религия

московская патриархия

русская православная церковь

госдума рф

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Законопроект, предусматривающий запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, был инициирован Русской православной церковью, сообщили РИА Новости в правовом управлении Московской патриархии. 30 мая в Госдуму был внесен проект "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" и статью 21 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Проект предусматривает введение прямого запрета на приватизацию имущества религиозного назначения, а также признание таких сделок ничтожными, если эти сделки совершены после вступления в силу ФЗ от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас законодательство фактически допускает продажу государством или органом местного самоуправления имущества религиозного назначения частному собственнику, который "вправе перепрофилировать объект религиозного назначения для использования его в целях, несовместимых с религиозным назначением (например, храмы могут быть использованы под размещение в них ресторанов, баров, фитнес-клубов)", что уже "может повлечь оскорбление чувств верующих". "На юридическом форуме, состоявшемся 11-13 мая 2023 года, глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега)… обратилась к присутствующим на форуме депутатам с просьбой внести в Думу соответствующий законопроект, который был разработан при непосредственном участии правового управления Московской патриархии", - сказали в управлении. Там обратили внимание на решения арбитражных судов, которые "исходили из ничтожности совершенных после вступления в силу закона №327-ФЗ сделок, направленных на приватизацию публичного имущества религиозного назначения и, в этой связи, не соответствующих требованиям закона". "Из логики норм закона №327-ФЗ вытекает вывод о ничтожности любых сделок, направленных на отчуждение публичного имущества религиозного назначения в собственность третьих лиц, не являющихся религиозными организациями. <…> Следует установить однозначный запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество религиозного назначения", - заключили в правовом управлении.

https://ria.ru/20230606/lavra-1876510422.html

https://ria.ru/20230605/troitsa-1876144755.html

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московская патриархия, русская православная церковь, госдума рф