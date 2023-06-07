https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html
Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев
Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев - РИА Новости, 07.06.2023
Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев
Англосаксы стараются уйти от ответа на вопрос, кто именно является заказчиком и исполнителем диверсии на газопроводах "Северный поток", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:48
2023-06-07T15:48
2023-06-07T15:48
в мире
сша
северный поток
северный поток — 2
николай патрушев
великобритания
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Англосаксы стараются уйти от ответа на вопрос, кто именно является заказчиком и исполнителем диверсии на газопроводах "Северный поток", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Англосаксы также стараются уйти от ответа на вопрос, кто именно является заказчиком и исполнителем диверсии на "Северном потоке". При этом они вбрасывают информацию через подконтрольные СМИ о причастности подразделений спецназначения Украины к уничтожению трубопроводов. В то же время независимые американские источники конкретно указывают на причастность США и Англии к этому теракту", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. Издание Washington Post сообщило во вторник, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
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РИА Новости
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Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев
Патрушев: англосаксы стараются уйти от ответа на вопрос, кто взорвал "Северные потоки"